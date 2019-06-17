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Как такое можно надеть? Ани Лорак раскритиковали за "ободранные" мини-шорты
Известная певица Ани Лорак, которая недавно выложила в соцсети совместный снимок с представителем компании Black Star Егором Глебом, опубликовала в Instagram фото, неоднозначно воспринятое ее поклонниками.
Певица снялась в коротких шортах, отметив фото хештегом «явлюбви».
«Боже, что это? Как можно такое надеть?» — написала одна из фанаток Ани Лорак. «Такая красотка была… Сколько пластики… Все на Майкла Джексона становятся похожи. Жаль-то как», — добавила вторая.
Впрочем, были и те, кто восхищался певицей и отмечал, что после появления в ее жизни нового мужчины, Ани Лорак стала выглядеть счастливее.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после развода Ани Лорак заявила, что начала новую жизнь и что стала для себя Мисс Вселенной.
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