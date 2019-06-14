Теперь официально: Ани Лорак показала нового возлюбленного, он украинец (фото)

Шоу-бизнес

Вечером 14 июня украинская певица Ани Лорак опубликовала совместный снимок с представителем компании Black Star Егором Глебом. Поклонники тут же пришли к выводу, что Лорак обрела счастье рядом с Егором.

Звездам уже несколько дней приписывают роман, и теперь поклонники уверены, что артистка подтвердила новые отношения.

«Доброго, теплого вечера», — подписала романтичный кадр Ани.

Поклонники стали желать паре счастья. По их мнению, именно Егор помог Лорак пережить тяжелый развод.

«Вы отлично смотритесь вместе! Надеюсь, этот мужчина вас не обидит», «Как же я рада! Такая талантливая девушка заслуживает простого женского счастья», «Не зря слухи ходили. Ани и Егор, вы прекрасны», «Наконец подтвердили. Не обращайте ни на кого внимание и будьте счастливы, это самое главное!», «Умница! Такая красотка не должна быть одна! Будь счастлива, Каролина!», «А как же Лазарев?», «Все хотят быть счастливыми и любимыми. Счастья нам всем!», «О Господи Боже! Это правда!!! Мы так счастливы за тебя!»,— пишут пользователи.

Пока неизвестно, как долго развиваются отношения Лорак с продюсером Black Star, но вполне возможно, что вскоре звездная пара начнет вместе посещать светские мероприятия.

О новом избраннике Лорак пока что не очень много информации: сообщается, что Егор долгое время жил в Киеве, а после перебрался в Москву и начал сотрудничать с лейблом Black Star. 26-летний саунд-продюсер близко дружит с Егором Кридом и другими звездами российского шоу-бизнеса. Поклонники предполагают, что влюбленные познакомились за кулисами одного из концертов, и разница в возрасте не стала препятствием для их отношений.

Напомним, что в течение девяти лет Ани Лорак состояла в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В интервью влюбленные регулярно рассказывали о том, как поддерживают друг друга во всех начинаниях, но в июле 2018-го их отношения дали трещину. Дело в том, что супруга артистки засняли в клубе с другой девушкой. Позднее выяснилось, что Мурат неоднократно изменял жене.

Сама Ани не комментировала ссору с мужем. Уже осенью стало известно, что она подала на развод. Лорак настаивала на том, чтобы их с Муратом дочь София осталась жить с ней. При этом артистка не запрещала экс-супругу видеться с наследницей.

Брак певицы был официально расторгнут в январе 2019 года. Сама же звезда периодически рассказывала о том, что в ее жизни начинается новый этап. 9 июня дочь Ани отметила день рождения. На празднике не присутствовал отец Софии, по позднее Мурат все-таки поздравил ребенка. Поклонники предполагают, что Лорак старается минимизировать общение с бывшим мужем, поскольку до сих пор обижена на него. Но при этом экс-супруги стараются сохранять нейтралитет ради наследницы.

В конце мая певица появилась на премии Topical Style Awards 2019 и откровенно рассказала о жизни после развода. Артистка призналась, что у нее началась новая жизнь, и намекнула на новые отношения. «Только это секрет», — кокетливо сказала Ани. Ранее певица намекнула, что, возможно, вскоре станет мамой. «Вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь — истинное предназначение женщины», — говорила Каролина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 40-летняя Ани Лорак встречается с 26-летним саунд-продюсером Black Star и близким другом Крида Егор Глебом. Об этом сообщил Телеграм-канал «Только никому». «Егор всегда сопровождает Ани на репетициях и концертах, они очень много времени проводят вместе». Сама же певица никаких комментариев на давала, однако ее комментарии под последними постами в Instagram более чем красноречивы.

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