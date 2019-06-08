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«Считаю, что я – Мисс Вселенная», — Ани Лорак
После развода Ани Лорак заявила, что начала новую жизнь, доказательством чему стало то, что на одной из последних вечеринок она светилась от счастья. Изменения произошли не только внутри, но и снаружи — Ани очень преобразилась. Об этом пишет «Стархит».
Чтобы узнать «новую» Лорак поближе, издание задало ей несколько вопросов и опубликовало ответы Ани. Далее — прямая речь певицы.
Сама стала писать песни, потому что… события в жизни подтолкнули к этому. Музыка вообще помогает справиться с любой жизненной ситуацией. И если некоторые девушки, когда происходят перемены, стригут волосы под каре или записываются на танцы, то я сажусь за стол, беру лист бумаги и выплескиваю накопленное на душе.
Мечтаю получить в подарок… дом на берегу моря. Здорово же! Летать туда каждые выходные с дочкой — никаких телефонов, никаких звонков. Только мы, залитый солнцем пляж, вкусные фрукты, красивые закаты… Эх, даже в отпуск захотелось.
Лучше всего у дочери получается… играть в театральных постановках. Вообще, София — артистичный ребенок, не удивлюсь, если станет актрисой. Но право выбрать профессию предоставлю ей самой, давить не стану. Как решит, так и будет. Для меня главное, чтобы она была счастлива.
Меня беспокоит, когда София… не может вовремя лечь спать. Борюсь за отбой в 21.00, но куда там: ей же и почитать хочется, и в ванной подольше посидеть. А я в этом вопросе сторонник режима, считаю, что сон очень важен. По себе знаю: не высплюсь — и следующий день будет тяжким.
Иногда приходится заставлять себя… вставать рано. Я ни разу не жаворонок, обожаю понежиться в кровати лишний часок. Но дела не ждут.
С утра обязательно… принимаю душ — помогает проснуться. Потом делаю зарядку: пресс, приседания, растяжка… Завтракаю омлетом и яблочным фрешем. В общем, ничего оригинального. Но самый любимый вариант, конечно, — lazy morning (ленивое утро), когда не нужно торопиться и можно все делать не спеша.
Не хочу, чтобы ко мне подошел знакомиться… неприятный человек. И я сейчас даже не о внешности, а о манере поведения: хамство, наглость, фразы из серии: «О, так это ж ты, как тебя там…» Такое, увы, случалось, стараюсь избегать подобных встреч. Люблю культурных и воспитанных людей.
Никогда бы не стала есть… мозг. Мужчине, женщине — неважно. Считаю это бесполезным занятием: мы либо понимаем друг друга, либо нет.
Бегут мурашки, когда… слушаю проникновенную музыку. Ту, которая от сердца…
Перед выходом на сцену иногда… забываю слова песен. Но не паникую, ведь знаю: как только зазвучит музыка, обязательно вспомню.
Став мамой, поняла… вот оно — главное событие в жизни. Желаю всем испытать это самое большое в мире счастье — держать на руках своего ребенка.
Чтобы почувствовать себя сексуальной, достаточно… просто быть. Ведь я ощущаю себя таковой каждую секунду — красивой, соблазнительной. И мое шоу «Дива» еще больше помогает мне и другим женщинам пробудить в себе уверенную красотку, которая, несомненно, есть в каждой из нас.
Самым красивым человеком в мире считаю… маму. Она идеальна! Как внешне, так и внутренне.
Могу расторгаться до слез, когда вижу, как… пожилые люди стоят с протянутой рукой. Так не должно быть, это просто ужасно.
Выходя из дома, обязательно беру… мобильный телефон. А куда же без него? Сегодня вся жизнь в гаджетах.
Не езжу на троллейбусе, ведь… просто люблю автомобиль. В нем чувствую себя защищенной, скрытой от чужих глаз. Включаю любимую музыку — и вперед, к новым свершениям!
Испытываю чувство вины, когда… опаздываю. Терпеть не могу заставлять ждать и обязательно извиняюсь, если приходится это делать.
Никогда не надену на голову… ведро. Зачем прятать под ним такую красоту?
Если бы можно было вернуться в прошлое, то я бы… прожила все без исключения события еще раз. Не изменила бы ни секунды! И даже какие-то неприятные моменты — это же мой опыт. Никому его не отдам.
Самое опасное, что делала в жизни, — … путешествовала самостоятельно в семилетнем возрасте.
Не стала Мисс Вселенная, ведь… для себя я и есть Мисс Вселенная, и этого достаточно!
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак заинтриговала поклонников новым заявлением. Звезда опубликовала в Instagram снимок из Нью-Йорка, на котором она идет по улице возле известного отеля. Кадр она сопроводила интригующей подписью о новой жизни и пообещала вскоре выпустить новую песню.
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