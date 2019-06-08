«Считаю, что я – Мисс Вселенная», — Ани Лорак

Шоу-бизнес

После развода Ани Лорак заявила, что начала новую жизнь, доказательством чему стало то, что на одной из последних вечеринок она светилась от счастья. Изменения произошли не только внутри, но и снаружи — Ани очень преобразилась. Об этом пишет «Стархит».

Чтобы узнать «новую» Лорак поближе, издание задало ей несколько вопросов и опубликовало ответы Ани. Далее — прямая речь певицы.

Сама стала писать песни, потому что… события в жизни подтолкнули к этому. Музыка вообще помогает справиться с любой жизненной ситуацией. И если некоторые девушки, когда происходят перемены, стригут волосы под каре или записываются на танцы, то я сажусь за стол, беру лист бумаги и выплескиваю накопленное на душе.

Мечтаю получить в подарок… дом на берегу моря. Здорово же! Летать туда каждые выходные с дочкой — никаких телефонов, никаких звонков. Только мы, залитый солнцем пляж, вкусные фрукты, красивые закаты… Эх, даже в отпуск захотелось.

Лучше всего у дочери получается… играть в театральных постановках. Вообще, София — артистичный ребенок, не удивлюсь, если станет актрисой. Но право выбрать профессию предоставлю ей самой, давить не стану. Как решит, так и будет. Для меня главное, чтобы она была счастлива.

Меня беспокоит, когда София… не может вовремя лечь спать. Борюсь за отбой в 21.00, но куда там: ей же и почитать хочется, и в ванной подольше посидеть. А я в этом вопросе сторонник режима, считаю, что сон очень важен. По себе знаю: не высплюсь — и следующий день будет тяжким.

Иногда приходится заставлять себя… вставать рано. Я ни разу не жаворонок, обожаю понежиться в кровати лишний часок. Но дела не ждут.

С утра обязательно… принимаю душ — помогает проснуться. Потом делаю зарядку: пресс, приседания, растяжка… Завтракаю омлетом и яблочным фрешем. В общем, ничего оригинального. Но самый любимый вариант, конечно, — lazy morning (ленивое утро), когда не нужно торопиться и можно все делать не спеша.

Не хочу, чтобы ко мне подошел знакомиться… неприятный человек. И я сейчас даже не о внешности, а о манере поведения: хамство, наглость, фразы из серии: «О, так это ж ты, как тебя там…» Такое, увы, случалось, стараюсь избегать подобных встреч. Люблю культурных и воспитанных людей.

Никогда бы не стала есть… мозг. Мужчине, женщине — неважно. Считаю это бесполезным занятием: мы либо понимаем друг друга, либо нет.

Бегут мурашки, когда… слушаю проникновенную музыку. Ту, которая от сердца…

Перед выходом на сцену иногда… забываю слова песен. Но не паникую, ведь знаю: как только зазвучит музыка, обязательно вспомню.

Став мамой, поняла… вот оно — главное событие в жизни. Желаю всем испытать это самое большое в мире счастье — держать на руках своего ребенка.

Чтобы почувствовать себя сексуальной, достаточно… просто быть. Ведь я ощущаю себя таковой каждую секунду — красивой, соблазнительной. И мое шоу «Дива» еще больше помогает мне и другим женщинам пробудить в себе уверенную красотку, которая, несомненно, есть в каждой из нас.

Самым красивым человеком в мире считаю… маму. Она идеальна! Как внешне, так и внутренне.

Могу расторгаться до слез, когда вижу, как… пожилые люди стоят с протянутой рукой. Так не должно быть, это просто ужасно.

Выходя из дома, обязательно беру… мобильный телефон. А куда же без него? Сегодня вся жизнь в гаджетах.

Не езжу на троллейбусе, ведь… просто люблю автомобиль. В нем чувствую себя защищенной, скрытой от чужих глаз. Включаю любимую музыку — и вперед, к новым свершениям!

Испытываю чувство вины, когда… опаздываю. Терпеть не могу заставлять ждать и обязательно извиняюсь, если приходится это делать.

Никогда не надену на голову… ведро. Зачем прятать под ним такую красоту?

Если бы можно было вернуться в прошлое, то я бы… прожила все без исключения события еще раз. Не изменила бы ни секунды! И даже какие-то неприятные моменты — это же мой опыт. Никому его не отдам.

Самое опасное, что делала в жизни, — … путешествовала самостоятельно в семилетнем возрасте.

Не стала Мисс Вселенная, ведь… для себя я и есть Мисс Вселенная, и этого достаточно!

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак заинтриговала поклонников новым заявлением. Звезда опубликовала в Instagram снимок из Нью-Йорка, на котором она идет по улице возле известного отеля. Кадр она сопроводила интригующей подписью о новой жизни и пообещала вскоре выпустить новую песню.

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