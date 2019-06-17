Украина

Это не Собор: в ПЦУ отреагировали на собрание Филаретом епископов

Так называемый «собор», на который почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет рассылает приглашения, не может быть Поместным Собором Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в эфире «5 канала».

«Во-первых, согласно решению истинного Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата 15 декабря 2018 года было принято решение, что УПЦ Киевского Патриархата, как религиозное объединение, прекращает свою деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины», — отметил он.

По словам Зори, в соответствии с принятым решением, свою деятельность прекращают уставные органы и утрачивает силу устав УПЦ КП.

«Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства, мирян… Есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели, что решение было принято открыто по согласию всех. Один только проголосовал против», — добавил он.

Зоря добавил, что согласно уставу УПЦ КП, Поместный архиерейский собор созывается Патриархом вместе со Священным Синодом.

«Священного синода Киевского Патриархата нет. Все члены священного синода КП, которые были в его составе на 15 декабря, исключая патриарха Филарета и Белгородского митрополита в России никоим образом не поддерживают такое развитие событий», — отметил Зоря.

По его словам, это собрание можно назвать чем угодно, но только не церковным собором.

«Поэтому то собрание, о котором мы слышим от почетного патриарха, под именем Поместного Собора — на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом приглашаемых лиц на то, что можно назвать чем угодно, но Поместным Собором Киевского Патриархата это точно не будет», — подытожил архиепископ.

Как писали «ФАКТЫ», митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины (ПЦУ).

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