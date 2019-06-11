Пошел против устава? Филарет созвал поместный собор

Украина

Почетный патриарх ПЦУ Филарет объявил о решении созвать Всеукраинский поместный православный собор. Об этом он заявил перед началом форума «За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!».

«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 г. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», — сказал он, передает BBC.

Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с содержанием Томоса до его получения, а потому не принимает его. Об этом он заявил на форуме украинской интеллигенции. Он добавил, что ПЦУ после принятия Томоса служит грекам, сообщает «Громадське».

«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?» — заявил патриарх.

Поместный церковный собор — собрание архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода. Созыв такого собора Филаретом противоречит уставу Православной церкви Украины, ведь это может делать предстоятель церкви, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Как писали «ФАКТЫ», ранее представители украинской интеллигенции обратились к патриарху Филарету с просьбой перенести обсуждение всех острых вопросов на представительские церковные органы, воздержавшись от публичных дискуссий.

Тем временем, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что в Украине никогда не было патриархов и Филарет им тоже никогда не являлся.

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