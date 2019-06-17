Политика

Про народ забудут: Кравчук предупредил о последствиях монобольшинства "Слуги народа" в Раде

Если после парламентских выборов в Верховной Раде сформируется однопартийное большинство (о такой возможности ранее заявлял представитель президента в ВР Руслан Стефанчук), это приведет к автократии, а интересы народа перестанут учитываться. Такой прогноз дал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Прямой».

Кравчук предостерегает от однопартийной системы, подчеркивая, что в коалицию должны входить хотя бы две политические силы, а оппозиция должна быть непременно сильной.

«Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках — и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учета интересов всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии», — сказал Кравчук.

Мысль о том, что при однопартийном большинстве парламент перестанет быть местом для дискуссий и его субъектность снизится, высказал и известный журналист Павел Казарин.

Журналист не исключает, что олигархи, с которыми приходится считаться руководству, могут заключить пакт о ненападении, что может привести к погружению страны в «пространство единоличных решений».

Напомним, 13 июня партия «Слуга народа» опубликовала полный список кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля. В полном списке значится 201 фамилия.

Как сообщали «ФАКТЫ», согласно данным опроса «Социса», лидером электоральных симпатий среди политических сил по-прежнему является партия «Слуга народа» — ее готовы поддержать 42,6% среди всех опрошенных избирателей. На втором месте — «Европейская солидарность» (7,9%), далее идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» (7,7%) и «Батькивщина» (7,2%).

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