У Зеленского намерены сделать «Слугу народа» монопартией

Украина

Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил о намерении сделать «Слугу народа» монопартией после возможной победы на досрочных парламентских выборах. Об этом он сказал в комментарии DW.

«Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве», — сказал Стефанчук.

Как известно, согласно обнародованным 12 июня данным опроса социологической группы «Рейтинг», партия «Слуга народа» набрала бы 47,5 процента голосов избирателей, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Кроме этой политсилы, 5-процентный барьер, по данным «Рейтинга», на досрочных выборах в парламент преодолели бы также «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 10,4 процента голосов, «Европейская солидарность» — 7,9 процента, «Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 7,5 процента и партия «Голос» с 6,4 процента голосов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», запрос на «новые лица», о котором много говорила команда Зеленского, привел к тому, что в список партии «Слуга народа» попадают не сами политики и бизнесмены, а их дети. Двое таких юных кандидатов в депутаты были обнаружены в проходной части списка — на 83-м и 73-м местах. Ранее социологи предупреждали об этой проблеме и прогнозировали, что новый состав Рады будет малоопытным, а потому неэффективным.

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