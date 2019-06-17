Монополия на власть: журналист рассказал, чем Украине грозит большинство партии Зеленского в Раде

Украина

Если после выборов в Верховную Раду президентской партии «Слуга народа», удастся сформировать однопартийное большинство, о чем ранее заявлял представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, то парламент перестанет быть местом для дискуссий и его субъектность снизится.

Такую точку зрения высказал известный журналист Павел Казарин. «Демократия — это история про сложные коалиции. Компромисс — это история не о том, когда все довольны, а о том, когда все чуть-чуть недовольны. Ни у одного украинского президента не было монополии на власть. А теперь она может появиться», — пишет он на свое страничке в социальных сетях.

Журналист не исключает, что олигархи, с которыми приходится считаться руководству, могут заключить пакт о ненападении, что может привести к погружению страны в «пространство единоличных решений». «Уже в июле украинский избиратель может вручить новому президенту страны ключи от парламента. Владимир Зеленский сможет самостоятельно определять законодательное будущее страны. И нам остается лишь гадать, какая картинка желаемого будущего появится у него в голове по итогу. Кого он будет слушать? Игоря Коломойского? Социологов? Аудиторию своего инстаграмма? Ближайшее окружение? Брюссель? Вашингтон?» — пишет Павел Казарин и добавляет, что в случае однопартийного большинства Зеленскому «не придется слушать украинский парламент».

По его мнению, однопартийное большинство снизит субъектность Верховной Рады в разы. «При всех своих недостатках, парламент в любой стране выполняет главную функцию — вынуждает согласовывать, обсуждать и уравновешивать. На следующие пять лет все полномочия сосредоточит один центр влияния. Кто-то может считать, что это будет открытое акционерное общество. Но оно вполне может оказаться закрытым», — резюмирует Казарин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно данным опроса «Социса», лидером электоральных симпатий среди политических сил по-прежнему является партия «Слуга народа» — ее готовы поддержать 42,6% среди всех опрошенных избирателей. На втором месте — «Европейская солидарность» (7,9%), далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» (7,7%) и «Батькивщина» (7,2%).

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