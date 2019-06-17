Эффектное сальто: российские инспекторы насмешили сеть неудачным трюком на Lada Vesta (видео)

Украина

Сеть насмешило видео «полицейского разворота» в исполнении российских военных инспекторов. Вместо того, чтобы развернуть машину, едущую задним ходом, на 180 градусов и продолжить движение, водитель устроил разворот с переворотом. Ранее в сеть выложили курьезное видео, на котором задержанный на полном ходу выпал из машины полицейских в Марий Эл (РФ).

«Сотрудники военной автоинспекции хотели сделать полицейский разворот в духе голливудских фильмов, но забыли, что у них «Лада Веста», — комментирует кадры ресурс «Лентач».

Поехидничали и интернет-пользователи, прокомментировавшие этот ролик.

«Полицейский кувырок».

«Как кошка».

«На 26-ой секунде подбежавший ДПС справа приподнял фуражку, мне аж показалось, что он сейчас скажет: «Ссстттии уважаемый! Старший сержант Соколов, документики ваши можно? Почему нарушаем?»

«Это тройной аксель или тулуп?»

«Развернулись, да ещё с переворотом».

«Противоракетный маневр».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили курьезное видео, снятое автомобилистами, проезжавшими по мосту через бухту Золотой Рог в российском Владивостоке. На кадрах видно, как четверо парней, накрывшись желтым картонным макетом автобуса, идут в общем потоке машин. Однако сотрудник службы охраны моста обнаружил странный «транспорт» и развернул нарушителей. Позже выяснилось, что данную акцию организовали местные художники в знак протеста против ограничений прав пешеходов.



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