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Синоптик рассказала, когда в Украине отступит жара
По предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет через неделю — с 25 июня.
«Южные регионы продержаться дольше. Температура воздуха упадет, примерно, до +23+29 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что во вторник, 18 июня, в Украине все еще жарко: дневная температура ожидается на уровне +29+34, в западных регионах — от +25 до +29 градусов.
Во вторник локальные дожди с грозами возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винниччина — Черкасская область — Полтавщина до Сумской области. По прогнозам синоптика, кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.
«В Киеве 18 июня — жара, около 30 градусов. Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ощутимое ослабление жары ожидается 25 июня. Ныряем в жару, увидимся живыми и веселыми 24−25 июня», — шутит Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильный порывистый ветер и грозовые дожди оставили без света десятки населенных пунктов в разных областях Украины. В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях.
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