Общество

Такого не было почти 100 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

В ночь на пятницу, 14 июня, температура воздуха в Киеве была самой теплой за последние 90 лет — с 1927 года. Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные украинцев ждет жара до +35 градусов днем.

Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По данным метеорологов, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1 ° С. «Это значит, что зафиксировано повторное рекордное значение за почти столетний период», — говорится в сообщении.

Метеорологи не исключают, что с учетом превышения температурным фоном климатической нормы на 9 ° С, это — не последний рекорд жаркого июня.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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