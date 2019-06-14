- 16:39 Порошенко на Троицу посетит Франковщину и Львовщину
- 16:24 Девушка ловко вскочила в окно своего авто, предотвратив его угон: в сеть попало зрелищное видео
- 16:18 Принц Гарри сделал Меган Маркл «выговор» на балконе во время парада: в сеть попало видео
- 16:17 Заместители директора ГБР о кадровых чистках: законность должна быть восстановлена руководителем, а не судом
- 16:09 В шортах нельзя: в Минске парней-студентов одели в юбки
- 16:02 Роспуск Рады: Парубий передал в Конституционный суд важные документы о коалиции
- 15:56 Катастрофа Ил-76: украинцам мощным видео напомнили о погибших десантниках
- 15:39 Перепутал магазин с рестораном: в украинском супермаркете поймали наглого покупателя
- 15:24 Орнелла Мути получила тюремный срок за ужин с Путиным
- 15:20 Такого не было почти 100 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
- 15:09 Зеленский встретился с председателем ОБСЕ: о чем говорили
- 15:09 Катастрофа стала еще ближе: на Крымском мосту проложили первый ж/д путь
Такого не было почти 100 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
В ночь на пятницу, 14 июня, температура воздуха в Киеве была самой теплой за последние 90 лет — с 1927 года. Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные украинцев ждет жара до +35 градусов днем.
Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По данным метеорологов, температура воздуха в Киеве в ночь на пятницу не опустилась ниже 20,1 ° С. «Это значит, что зафиксировано повторное рекордное значение за почти столетний период», — говорится в сообщении.
Метеорологи не исключают, что с учетом превышения температурным фоном климатической нормы на 9 ° С, это — не последний рекорд жаркого июня.
Эксклюзивный материал «Жара наступает: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...