Происшествия

На стеклянном мосту в Киеве заметили джип: сеть вскипела от возмущения (фото)

На недавно открытом велосипедно-пешеходном мосту в Киеве заметили внедорожник. Фото с джипом на мосту опубликовали в Facebook.

«Тем временем на велопешеходном мосту хорошо. А вы говорите на велосипеде проехать нельзя. Зрадофилы!» — говорится в описании фото.

Сразу после публикации фото в сети возникла буря возмущения. Пользователи не могут понять, как вообще стало возможным такое безобразие.

«А потом спрашиваем почему стёкла полопались! Вандалы стреляли», — написал один из них.

«Вот сейчас подумал: там же муниципальная охрана стоит, дежурила постоянно, стекло берегла. И полицию тоже видел. Они сбежали или спокойно наблюдали за тачкой, которая едет мимо?» — спрашивает второй.

«АА1068ВР Серый MERCEDES-BENZ GL 500 2007, дата регистрации 10 января 2018 в Голосеевском районе», — поделился информацией третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на новом мосту потрескалось стекло в течение первых суток после своего открытия. Власти Киева не исключают акт вандализма.

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