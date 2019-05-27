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Общество

На новом пешеходном мосту в Киеве возникла очередная проблема: в сеть попало видео

14:29 27 мая 2019 590
Ремонт на велосипедно-пешеходном мосту в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на новом велосипедно-пешеходном мосту, который был поврежден в течение суток после своего открытия, обнаружили еще одно треснувшее стекло.

Соответствующее видео в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло устало. Ну, как такое возможно?» — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мост, который соединил парк «Владимирская горка» и «Хрещатый» открыли на День Киева 25 мая. Жители и гости столицы активно выкладывали в сеть фото, сделанные на открытии моста, и сетовали, что он был переполнен, как метро в час пик.


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