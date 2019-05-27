- 15:50 Известный телеведущий подает в суд на МАУ: в чем причина
- 15:46 У Зеленского рассказали, почему в здании на Банковой плохо работается
- 15:43 Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года, – вице-президент Еврокомиссии
- 15:41 Сепаратисты объявили об остановке Запорожской АЭС из-за нехватки донбасского угля: соцсети веселятся
- 15:33 Еще один актер "Квартала 95" подался в политику
- 15:29 У Зеленского неожиданно отвергли идею Коломойского о дефолте для Украины
- 15:26 Ракета летит почти над землей: под Одессой прошли испытания РК “Нептун” (фото и видео)
- 15:22 Праздник правого популизма: друзья Путина усилили позиции в Европарламенте
- 15:11 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 14:59 Бунт и побег заключенных из Одесской колонии: появились новые видео и подробности
На новом пешеходном мосту в Киеве возникла очередная проблема: в сеть попало видео
В Киеве на новом велосипедно-пешеходном мосту, который был поврежден в течение суток после своего открытия, обнаружили еще одно треснувшее стекло.
Соответствующее видео в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло устало. Ну, как такое возможно?» — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мост, который соединил парк «Владимирская горка» и «Хрещатый» открыли на День Киева 25 мая. Жители и гости столицы активно выкладывали в сеть фото, сделанные на открытии моста, и сетовали, что он был переполнен, как метро в час пик.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...