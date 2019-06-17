Происшествия

От головы ничего не осталось: возле метро "Берестейская" мужчина прыгнул с моста под грузовик (эксклюзивные фото)

Утром 17 июня в Киеве на проспекте Победы под путепроводом грузовиком был смертельно травмирован мужчина, который спрыгнул на движущийся автомобиль с моста.

Как сообщают очевидцы, машина ехала в сторону Нивок. Водитель начал тормозить, но пока многотонная загруженная машина остановилась, тело по асфальту авто протащило несколько десятков метров. Мужчину попросту размазало по дороге. У погибшего оторвана голова, на дороге видны следы крови, фрагменты черепа. Лицо мужчины пострадало настолько сильно, что визуально его невозможно опознать.

Прибывшая на место ЧП полиция не обнаружила при погибшем никаких документов.

«ФАКТЫ» писали о подобном случае в районе студгородка Национального авиационного университета в Киеве. Там мужчина средних лет зашел на надземный пешеходный переход над трамвайными путями, перелез через перила и упал на проезжавший под мостом скоростной трамвай. От полученных травм после падения с высоты мужчина скончался.

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