Под Одессой продолжаются поиски пропавшей девочки: дело обрастает чудовищными слухами

Происшествия

В понедельник, 17 июня, идут уже пятые сутки с момента исчезновения в поселке городского типа Ивановка (Одесская область) 11-летней Даши Лукьяненко. Несмотря на масштабные круглосуточные поиски с задействованными в них сотнями правоохранителей, волонтеров, сотрудников ГСЧС, жителей данного населенного пункта и близлежащих селений, а также авиатехнки и водолазов, положительных сдвигов пока нет.

С каждым днем эта грустная история все больше обрастает всевозможными слухами. Так, в воскресенье, 16 июня, появилась информация о страшной находке — на обочине дороги возле Ивановки был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились кожа с ногтем и подушечкой от большого пальца…

Этого оказалось достаточно, чтобы сразу же поползли слухи: нашли останки девочки. На поверку оказалось, что на местном кладбище нацгвардцейцы наткнулись на незарегистрированную свежую могилу без надгробия. Копнув, они увидели человеческие останки, которые были завернуты в целлофан.

«Речь о неизвестном мужчине. В пакете также была мужская одежда, покрывало с бурыми пятнами и веревка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Есть сведения, что погибший — местный бездомный», — сообщили в полиции.

Впрочем, и без того слухи ширятся, не ведая преград… в социальных сетях. Кто-то утверждает, что слышал детский крик, как раз в означенное полицией время исчезновения Даши. Кто-то приходит к умозаключению о том, что поскольку кинологические собаки теряют след, это значит, что ребенка похитили и сразу же увезли на машине.

Все эти версии и «доводы» тщательно проверяли. Однако подтверждения они не нашли. Разве что все сходится на «лобном месте»: центральная точка поисков — на поселковой улице, в трехстах метрах от местного рынка. Предполагают, что именно здесь девочка и исчезла, не дойдя какого-то километра до места проведения занятий танцевального кружка.

Старшая сестра Даши утверждает, что никаких ссор в семье не было, и от матери (которая, по имеющейся информации, работает на рыке) девочка ушла в хорошем настроении. «Радиус поисков сейчас уже больше 25 километров. Накануне мы побывали и „задействовали“ еще четыре близлежащих населенных пункта. В том числе, подключили тамошних жителей, но никто ничего не видел и не слышал», — говорит волонтер Елена.

С самого начала к поисковой спецоперации правоохранителей подключились более 200 одесских добровольцев- волонтеров. Как отмечают местные жители, именно эти люди «проявляют наибольшее рвение и желание вести поиск 24 часа в сутки».

Сейчас они совместно с бойцами Нацгвардии осматривают местность возле Киевской автотрассы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после пропажи Даши Лукьяненко было открыто уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства правоохранители проводят обыски и подворовые обходы. Силами военнослужащих Нацгвардии и волонтеров прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр появились полицейские посты.

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