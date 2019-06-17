Город-призрак: сеть взбудоражили свежие фото оккупированного Луганска

Общество



В сеть выложили свежие фото пустынных улиц оккупированного Луганска. Ранее в городе из Дома техники (на заглавном фото) делали «Рейхстаг» для штурма в честь 9 мая.

«Июнь 2019. Луганск в объективе талантливого фотохудожника Алексея Заратуйченко», — пишет в социальных сетях Владимир Камынин, выложивший на своей страничке в Facebook фотографии некогда многолюдных центральных улиц Луганска — Советской, Демехина…

В комментариях к этому посту интернет-пользователи обращали внимание на то, как опустел город.

«Де ж люди? Мертве місто…»

«Даже машин практически нет».

«Трамваев больше нет».

«Удивительно, что провода ещё не сняли».

«И снова город-призрак».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ВСУ совместно со спецслужбами сбросили с беспилотников над городами Луганск, Славяносербск и поселком Безымянное информационные листовки, в которых жителям временно неподконтрольных Украине территорий объяснили причастность руководства т.н. «ДНР» и «ЛНР» к тяжелой социально-экономической ситуации.

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