ВСУ провели успешную спецоперацию на Донбассе: Тымчук раскрыл детали (фото)

Украина

Вооруженные Силы Украины совместно с одной из украинских спецслужб провели успешную специальную информационную операцию на оккупированных территориях Донбасса. Так, 29 мая над городами Луганск и Славяносербск, а 31 мая над поселком Безымянное, беспилотники ВСУ сбросили 10 тысяч информационных листовок. Об этом в своем Facebook сообщил кординатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что в листовках жителям неподконтрольных Украине территорий объяснили причастность подконтрольного Кремлю руководства т.н. «ДНР» и «ЛНР» к тяжелой социально-экономической ситуации.

«Информационная операция спровоцировала мобилизацию оккупантов для изъятия данных материалов у населения. По нашим данным, оккупационные администрации и подконтрольные оккупантам СМИ весьма болезненно отреагировали на данную спецоперацию», — говорится в сообщении.

Напомним, в День СБУ 25 марта в оккупированном Донецке были вывешены листовки с намеком, что спецслужба не забыла о предателях-перебежчиках и не позволит замолчать этот факт нынешним хозяевам изменников родины. А в мае украинские военные объяснили жителям неподконтрольных территорий, что на самом деле сулит обещанная Путиным раздача паспортов РФ.

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