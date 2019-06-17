Студентка без прав устроила жуткое ДТП в Ужгороде: все детали резонансного происшествия

Происшествия

В Ужгороде суд отправил под стражу на 60 суток без возможности внесения залога 21-летнюю студентку, которая стала виновницей резонансного ДТП на Славянской набережной. Ранее в Закарпатской области в страшном ДТП погибли пять лесорубов.

«21-летняя уроженка города Свалява Закарпатской области подозревается в том, что управляя автомобилем Porsche Cayenne, она нарушила правила дорожного движения, допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Ford focus», — сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Как сообщает издание «Мукачево.нет» со ссылкой на областную полицию, студентка управляла автомобилем не имея вообще водительского удостоверения. Сразу же после ДТП ее проверили на содержание алкоголя в крови — результат был отрицательный, девушка была трезва. Пострадавший водитель попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Это дорожно-транспортное происшествие вызвало большой резонанс, а его виновницу уже окрестили «второй Зайцевой».

Тем временем отец виновницы ДТП Иванны Кострабы Вячеслав Костраба извинился за дочь. В социальных сетях он дал понять, что финансово поможет пострадавшему водителю — 32-летнему Александру Костюку, у которого диагностировали многочисленные переломы черепа, ушибы внутренних органов и переломы. Мужчину прооперировали, он находится в коме.

А издание «Закарпаття онлайн» выяснило, что автомобиль, на котором Иванна Костраба угодила в ДТП, принадлежит бывшему сотруднику милиции Василию Корсаку, который сейчас занимается отправкой украинцев за границу на заработки и открытием рабочих виз. Также сообщается, что он оперативно прибыл на место ДТП в Ужгороде. При этом журналисты утверждают, что на месте аварии ее виновница говорила, что «ее парень все решит».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус сообщением Ивано-Франковск — Мукачево. В ходе инцидента один пассажир погиб, еще двое были травмированы.



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