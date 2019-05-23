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В Закарпатье разбился рейсовый автобус: есть жертвы
В селе Лазещина Раховского района Закарпатской области перевернулся рейсовый автобус сообщением Ивано-Франковск-Мукачево. В ходе инцидента один пассажир погиб, еще двое были травмированы. Об этом сообщили в Национальной полиции Закарпатской области.
«Инцидент произошел 23 мая около 14 часов. Во время движения перевернулся рейсовый автобус марки „Эталон“ сообщением Ивано-Франковск-Мукачево, который двигался в Закарпатье из Ивано-Франковской области», — говорится в сообщении.
За рулем автобуса находился 54-летний житель города Надворная Ивано-Франковской области. В салоне находилось около 25 пассажиров, детей среди них не было. По предварительной версии, в автобусе отказали тормоза. Во время спуска с вершины вниз водитель пытался удержать автобус, но на крутом повороте тот на скорости перевернулся.
В результате ДТП травмы получили трое пассажиров, один из которых, один мужчина в возрасте около 40 лет, погиб. Еще двое пассажиров находятся в больнице: женщина в возрасте около 25 лет — в реанимации, у мужчины в возрасте около 40 лет повреждено бедро. Другие пассажиры существенно не пострадали.
Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и травмированных пассажиров, а также все обстоятельства смертельного ДТП.
Как писали «ФАКТЫ», в Прикарпатье продолжается расследование громкого ДТП, когда в реку с обрыва свалился грузовик с белорусскими туристами. После инцидента водитель грузовика был задержан. Также задержали руководителя местной федерации рафтинга. Именно он дал разрешение на перевозку людей в грузовике.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!