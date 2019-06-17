Происшествия

В России автобус с жителями Донецка попал в ДТП, много пострадавших (фото)

Автобус с жителями оккупированного Донецка попал в ДТП в России. Днем ранее на трассе Воронеж-Луганск в РФ произошло столкновение Ford Focus и Volkswagen Caravelle, в результате которого погибли 8 человек.

Автобус из Донецка направлялся в Сочи. На горном серпантине между Туапсе и Лазаревским произошла авария. Водитель гнал и, не заметив очередной крутой поворот, повел автобус в ограждение. У машины также отказали тормоза.

По сообщениям очевидцев, из 50 человек 10 получили серьезные травмы. У маленького ребенка сломан позвоночник. У нескольких пассажиров переломы рук.

Как сообщают «Донецкие новости», ссылаясь на информированный источник, до места назначения пассажирам пришлось добираться на попутном транспорте.

Напомним, в начале июня в Казани (Россия) в ДТП разбился BMW, в котором накануне аварии позировал скандальный автомобильный блогер Эрик Давидыч (Китуашвили), ранее любивший Путина, но после тюрьмы резко поменявший отношение к президенту России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter