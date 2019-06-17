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Экс-владелец «1+1» рассказал о «долгах» Зеленского перед Коломойским
Президент Украины Владимиру Зеленский, которого часто упоминают вместе с именем Игоря Коломойского, должен олигарху за поддержку во время предвыборной кампании, в частности, за предоставленную охрану и эфирное время на канале бизнесмена, где почти без перерыва крутили «Слугу народа», «Лигу смеха» и другие продукты «Студии «Квартал 95». При этом ему будет трудно договориться со своим бизнес-партнером. Такое мнение в интервью «Медузе» высказал соучредитель и бывший собственник «1+1» Александр Роднянский.
«С Коломойским договориться, поверьте, — серьезная проблема. Он Коломойскому должен. Ну, как? Слушайте: канал, деньги, охрана», — сказал Роднянский.
Между тем, по словам Роднянского, «Зеленский оказался вдруг сам по себе, отдельным человеком».
«Он отклеился от Коломойского, с которым был вначале и с которым, конечно, связан, склеен жестко. Как ни удивительно для оппонентов Зеленского, но расхождение явно наметилось. В общественном восприятии он, на мой взгляд, никак не марионетка», — отметил Роднянский.
Напомним, во время предвыборной кампании Порошенко называл Зеленского «марионеткой» Коломойского. По словам Зеленского, они общаются с Коломойским «только по бизнесу».
После победы на выборах олигарх Игорь Коломойский сказал, что поздравил Зеленского с помощью SMS, личных встреч не было. Он также заявил, что на выборах Зеленского поддержали почти все украинские олигархи.
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