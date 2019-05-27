Коломойский признался, что Зеленского на выборах поддержали почти все олигархи

Украина

Бизнесмен Игорь Коломойский, который предрек президенту снижение рейтинга в случае продолжения сотрудничества с МВФ, заявил, что на выборах Владимира Зеленского поддержали почти все украинские олигархи.

«В душе все — Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…», — заявил он в интервью «Украинской правде» и добавил, что Ринат Ахметов — в их числе: «Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК — да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше».

При этом Игорь Коломойский заявил, что Ахметов «напророчил» президентство Зеленского еще в 2016 году, после первого выпуска «Слуги народа». «В 2016 году! Не в 2017, не в 2018. Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти», — добавил он.

В то же время он подчеркнул, что Виктор Медведчук вряд ли поддерживал Зеленского, хотя и отзывался о нем в последнее время положительно. Также Игорь Коломойский отрицает «консенсус» олигархов: «Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, Фирташ например, свою позицию никогда публично не выражал. Пинчук не выражал ее. Но я знаю точно, что он хотел, чтобы был Зеленский».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «ПриватБанк» подал в суд штата Делавэр (США) на экс-владелецев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвинив их обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.

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