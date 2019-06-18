Больше 10 кг за пару недель: Киркоров раскрыл тайну стремительного похудения

Шоу-бизнес

На ежегодном вручении премии Муз-ТВ журналисты и участники мероприятия особое внимание обратили на певца Филиппа Киркорова, а точнее, на его подтянутый внешний вид. И действительно, король эстрады значительно похудел, это заметно даже по его одежде, которая стала более свободно сидеть на музыкальном исполнителе, пишет VladTime.

Разумеется, Киркорова мгновенно попросили раскрыть тайну своего столь стремительного похудения. В ответ певец заявил, что секрет очень прост — «не жрать», при этом похвастался результатом такой своеобразной диеты, по его словам, он похудел на 12 кг всего за пару недель.

Совершенно очевидно, отмечает издание, что Филипп не мог совсем ничего не есть, но подробностями он делится не стал.

Видимо, он имел виду уменьшение порций еды и, возможно, сокращение приемов пищи. Стоит отметить, что певец сбрасывал вес в экстренном порядке, чтобы, как он сам признался, успеть к лету.

Киркоров также с иронией прокомментировал действие других диет, которые, в том числе, советовали ему его звездные знакомые и коллеги по цеху. Так, он пошутил про идею Яны Рудковской с фруктовыми коктейлями: «Худею в день по полтора килограмма!», при этом отметил, что польза в виде витаминов действительно присутствует.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британские диетологи поделились новыми правилами питания, которым, как они утверждают, должна следовать каждая заботящаяся о своем здоровье женщина. Среди прочего специалисты опровергли и ряд мифов, касающихся правильного выбора продуктов.

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