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Появилась информация об одной из пропавших в Одесской области школьниц
Несовершеннолетнюю Анну Степаненко, которая вышла из дома в селе Шевченково Килийского района Одесской области, направилась на прогулку в парк и двое суток отсутствовала, нашли. Несовершеннолетняя была в соседнем селе, куда она приехала к своей подруге.
«Таковы результаты поисков, проведенных нашими сотрудниками, — сообщили в Килийском отделении полиции. — За время отсутствия 14-летней девушки дома никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было».
Полицейские вернули девушку матери и провели с обеими профилактическую беседу. С дочерью — о недопустимом поведении, а с матерью — о невыполнении родительских обязанностей должным образом.
Так, благополучно завершился поиск одной из двух малолетних, исчезнувших в Одесской области за несколько последних дней.
Масштабная спецоперация по поиску разыскиваемой 11-летней Даше Лукьяненко из Ивановского района продолжается. Пятые сутки кряду.
На фото: Анна в Килийском отделении полиции
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