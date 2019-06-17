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За пропавшую под Одессой Дашу Лукьяненко запросили 10 тысяч долларов: новые подробности о поисковой спецоперации
Пока правоохранители, нацгвардейцы, волонтеры и местные жители пытаются найти следы пропавшей 13 июня в Ивановском районе Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко, мошенники пытаются нажиться на горе родителей ребенка.
Как сообщил первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин, маме пропавшей девочки позвонил мужчина, который потребовал за освобождение ребенка 10 тысяч долларов.
«Уже в понедельник, 17 июня, утром этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области. Подонок объясняет, что это его товарищи из колонии попросили по „конференц-связи“ связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы заработать денег», — пишет Вячеслав Аброськин на своей страничке в социальных сетях.
По словам первого замначальника Нацполиции, задержанного следовало бы «отправить к друзьям по совместной конференции».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к поисковой спецоперации правоохранителей подключились более 200 одесских добровольцев- волонтеров. Сейчас они совместно с бойцами Нацгвардии осматривают местность возле Киевской автотрассы.
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