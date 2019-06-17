Под Одессой пропала еще одна школьница: объявлен розыск

Происшествия

После загадочного исчезновения в Одесской области 11-летней девочки стало известно о пропаже еще одной школьницы. В селе Шевченково Килийского района объявлена в розыск 14-летняя Аня Степаненко. Об этом сообщили в региональном главке Нацполиции.

Аня ушла 15 июня в местный парк и до сих пор домой не вернулась. Пропавшая девушка — худощавого телосложения, ее рост приблизительно 170−175 см, глаза карие, волосы рыжие, коротко стриженные.

Степаненко была одета в футболку темно-зеленого цвета, с рисунком голубого цвета на правом предплечье. Также на школьнице были светлые джинсы и кроссовки черного цвета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спецоперация по поиску 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей 13 июня в Ивановском районе Одесской области, продолжается в круглосуточном режиме. А мошенники уже пытаются использовать паническое состояние родителей пропавшего ребенка.

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