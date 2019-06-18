Посол Украины обвинил немецких политиков в предательстве

Мир

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию во вторник посол нашей страны в Берлине Андрей Мельник подверг острой критике высказывания политиков из партии СДПГ Штефана Вайля и Мануэлы Швезиг, назвав их действия «предательством украинского народа». Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Osnabrücker Zeitung.

При этом дипломат призвал не ставить под сомнение продолжение санкций против России.

«Россия, как и раньше, ведет днем и ночью кровавую войну против Украины. Те, кто в Германии выступает против санкций, только поощряют деспота Путина и в дальнейшем безнаказанно продолжать свою военную политику интервенций внутри Европы», — сказал посол.

Обвинения посла были вызваны тем, что на прошлой неделе исполняющая обязанности сопредседателя СДПГ Мануэла Швезиг призвала уделять больше внимания вопросам «реальной политики» и признать, что санкции, которые были приняты ЕС против России как ответ на кризис в Украине, не достигли своей цели. По ее словам, вместо того, они только вредят обеим сторонам.

Кроме того, похожими высказываниями отметился и премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. По мнению посла, распространение таких призывов является «предательством украинского народа». По мнению дипломата, он, а также Швезиг, «берут на себя ответственность за преступления кремля».

Посол отметил, что оба «самоназначенные крупные внешнеполитические эксперты» таким образом не только наносят вред своей партии, но и торпедируют усилия федерального правительства, направленные на достижение мира, а также ставят под сомнение доверие к Германии как страны-посредника.

Как известно, сегодня, 18 июня, ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский назвал ряд шагов, которые необходимо выполнить России и Украине, чтобы затем перейти к диалогу в рамках «нормандского формата» для урегулирования ситуации на Донбассе.

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