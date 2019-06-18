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«Он – не Рейган»: основатель «1+1» назвал слабые стороны Зеленского-президента
Основатель телеканала 1+1 Александр Роднянский уверен, что нелюбовь к президенту Украины Владимиру Зеленскому еще даже не начиналась, и ему предстоит пережить «страшные дни, месяцы и годы». Такими мыслями он поделился в интервью ресурсу Meduza.
«Ему [Зеленскому] предстоят страшные дни, месяцы и годы. И честно говоря, ему не позавидуешь, и я убежден в том, что нелюбовь к нему еще даже не начиналась. Все произойдет, и он столкнется и с чудовищным непониманием, и, может быть, унижением, и, вероятно, оскорблениями», — заявил Роднянский.
Он добавил, что многие из элиты не допускали всерьез мысли, что Зеленский станет президентом.
«Поверьте, я с очень многими коллегами разговаривал, товарищами, предпринимателями. Они все считали: ну невозможно, ну маловероятно», — говорит продюсер.
По словам Роднянского, существенной слабостью Зеленского является отсутствие политического опыта.
«Сравнение его с [голливудским актером, ставшим президентом США Рональдом] Рейганом, фильм про которого 1+1 показал за пару дней до выборов, — детское», — подчеркивает Роднянский, добавляя, что Зеленский — это не Рейган.
Причина, по его мнению, в том, что Рейган был чиновником, долгие годы возглавлявшим колоссальный по мощи профсоюз артистов Голливуда, а потом дважды губернатором самого большого штата США Калифорнии, и трижды были попытки баллотироваться в президенты. То есть это колоссальный опыт административно-политической жизни.
«Конечно, он [Зеленский] никоим образом не Рейган. И у него нет ясности по огромному кругу важнейших вопросов жизни страны. Есть просто чудовищное несогласие с тем, как было. Явно выраженное, артикулированное и остроумно дискутировавшееся несогласие», — уверен Роднянский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Роднянский уверен, что президент Украины Владимиру Зеленский, которого часто упоминают вместе с именем Игоря Коломойского, должен олигарху за поддержку во время предвыборной кампании, в частности, за предоставленную охрану и эфирное время на канале бизнесмена, где почти без перерыва крутили «Слугу народа», «Лигу смеха» и другие продукты «Студии «Квартал 95». При этом ему будет трудно договориться со своим бизнес-партнером.
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