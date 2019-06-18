Переговоры с Путиным — бессмысленны: Каспаров рассказал, как убрать президента России

Мир

Вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не имеет смысла, нужно найти другой путь оказания давления на него. И таким способом может стать воздействие через путинское окружение. Об этом заявил оппозиционный российский политик Гарри Каспаров.

Таким образом политик прокомментировал признания одного из близких к Путину олигархов Виктора Вексельберга о том, что санкции для него стали «тотальным жизненным кризисом», пишет «Обозреватель».

«Он подтвердил то, что мы знаем, но никто из путинского окружения не говорил об этом настолько открыто», — считает Каспаров.

По его словам, Вексельберг пришел к выводу, что санкции в отношении него не снимут в ближайшее время. И это для него проблема. Изоляция режима создает массу проблем.

«Если у самого Путина уже нет никаких ограничений, то им может стать его окружение. Давить нужно на них. Переговоры с Путиным — бессмысленны. Нужно расплодить побольше таких „вексельбергов“. Когда их станет много, они могут начать решать проблему Путина коллективно»,— уверен Гарри Каспаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гарри Каспаров уверен, что Путин хочет добиться от Украины смены вектора внешней политики. Он не скрывает, что его задачей является разворот Украины с западного направления в империю и все, что он будет делать — это мешать украинцам осуществить сделанный выбор.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter