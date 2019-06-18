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Бык попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трехметровым рогам (фото. видео)
Бык по кличке Пончо, проживающий на ферме в американском штате Алабама, попал в Книгу рекордов Гиннесса, как обладатель самых длинных в мире рогов. Рога семилетнего животного достигают в длину 323, 74 сантиметра — этот показатель более, чем вдвое превышает ширину концертного рояля. У предыдущего рекордсмена, быка по кличке Сато из штата Техас, рога были на 3 сантиметра короче.
Фермер Джерал Поуп приобрел Пончо теленком, когда тому было шесть месяцев. У быка очень мягкий, дружелюбный характер и он никогда не пользуется своими рогами в качестве оружия. Соседи приносят ему лакомства: он очень любит яблоки, морковку и маршмэллоу.
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