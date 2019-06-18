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Во Франции напомнили Путину, кто на самом деле развязал войну на Донбассе (видео)
После встречи в Париже президентов Франции Эммануэля Макрона и Украины Владимира Зеленского французская сторона подтвердила намерение помочь «сторонам конфликта» найти политическое решение по Донбассу и напомнила, что агрессию на востоке нашей страны развязала Россия.
«Отмена санкций против России будет возможна только в случае выполнения Минских соглашений в полном объеме», — заявили в министерстве Европы и иностранных дел Франции.
На встрече с Президентом Украины @ZelenskyyUa в рамках его официального визита в Париж @EmmanuelMacron подтвердил намерение Франции помочь сторонам конфликта в #Донбасс найти политическое решение.@JY_LeDrian @isabelledumont @FranceenUkraine @APUkraine pic.twitter.com/MYK1u4GHxE— ДипломатияФранции (@francediplo_RU) 17 июня 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после визита во Францию Владимир Зеленский посетит Германию. В интервью журналистам он заявил, что Украина пока что верит в минский процесс, но и не против попробовать новые форматы переговоров.
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