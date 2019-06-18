Украина

Во Франции напомнили Путину, кто на самом деле развязал войну на Донбассе (видео)

После встречи в Париже президентов Франции Эммануэля Макрона и Украины Владимира Зеленского французская сторона подтвердила намерение помочь «сторонам конфликта» найти политическое решение по Донбассу и напомнила, что агрессию на востоке нашей страны развязала Россия.

«Отмена санкций против России будет возможна только в случае выполнения Минских соглашений в полном объеме», — заявили в министерстве Европы и иностранных дел Франции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после визита во Францию Владимир Зеленский посетит Германию. В интервью журналистам он заявил, что Украина пока что верит в минский процесс, но и не против попробовать новые форматы переговоров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter