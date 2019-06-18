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Происшествия

Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: от двух машин почти ничего не осталось (фото, видео)

9:55 18 июня 2019 298
Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: от двух машин почти ничего не осталось
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Смертельное дорожно-транспортное происшествие зафиксировали во вторник, 18 июня, на трассе Киев — Чоп вблизи села Колоденка.

По самой первой информации главка Нацполиции в Ровенской области, предварительно установлено, что в семь часов утра вследствие лобового столкновения двух легковых автомобилей Ford и Volkswagen Passat погибли два водителя и тяжело травмированы два пассажира.

Удар был такой силы, что машины восстановлению не подлежат.

В настоящий момент на месте ДТП работают следователи. Движение транспорта по трассе восстановлено.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП с украинцами в Польше 12 июня: автомобиль врезался в дерево. Погибли три человека. Появились фото с места трагедии. В понедельник, 17 июня, число жертв ДТП в Польше увеличилось.

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