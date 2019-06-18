Популярный украинский курорт сняли с высоты птичьего полета: опубликовано впечатляющее видео

Общество

В сеть выложили видео курортной Кирилловки, расположенной на побережье Азовского моря, снятое на закате с дрона. Ранее сообщалось о карантине в курортной Затоке (Одесская область) из-за кошки, больной бешенством.

Видео выложили на страничке в социальных сетях «Квадрокоптер в Запорожье». «Кирилловка. Федотова коса на закате с высоты птичьего полета. 16 июня 2019 г. Троица. Высота 450−470 метров. Сильный ветер на высоте снёс дрон на 200 метров от точки взлёта», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Черное море в районе Одессы очистилось от цветущих микроскопических водорослей, которые окрашивали воду в зеленый цвет, что было видно даже из космоса.

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