Украина

Вода в Черном море возле Одессы очистилась от зелени: опубликованы впечатляющие фото из космоса

Цветущее микроскопическими водорослями Черное море на побережье Одессы удалось увидеть даже из космоса благодаря геоинформационной системе Sentinel Hub. Так 7 июня картина была впечатляющая.

Однако уже 13 июня снимки из космоса демонстрируют совсем другую картину. Зелень практически исчезла из открытой акватории Одесского залива, хотя кое-где на пляжах все еще есть присутствие зеленки. Также есть информация о скоплениях зеленых пятен цветения в акватории Одесского порта.

Как писали «ФАКТЫ», интенсивное развитие водорослей в черноморской акватории у берегов Одессы, из-за которых вода приобрела насыщенный зеленый цвет, стало следствием изменения климата.

По словам члена-корреспондента НАН Украины, директора указанного института Бориса Александрова, в 2010 году наблюдалась аналогичная ситуация (резкое позеленение моря), но она была значительно опаснее. Тогда концентрация токсичных водорослей на побережье возле Одессы достигла 6 кг на квадратный метр.

Фото: culturemeter.od.ua

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