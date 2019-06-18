- 11:32 Я тебе не бренд: украинки ответили на скандальное заявление Зеленского
- 11:21 В июне снизится цена на газ для населения: сколько теперь за него платить
- 11:20 "Вот так Тропу мы Царскую прохлопали": в сеть выложили печальные фото из Крыма
- 11:16 Известная модель и звезда сериала «Милые обманщицы» подтвердили свой роман страстным поцелуем в Instagram
- 10:52 Названо имя временного руководителя посольства США в Украине
- 10:50 Обе в нарядах от Burberry: Ирина Шейк с двухлетней дочкой провели день вдвоем на прогулке
- 10:44 На Донбассе уничтожена огневая точка боевиков: в сети показали видео меткого удара
- 10:38 На параде по случаю исторического чемпионства «Торонто» в НБА устроили стрельбу: есть раненые
- 10:33 Популярный украинский курорт сняли с высоты птичьего полета: опубликовано впечатляющее видео
- 10:31 Оторвались по полной: "Время и Стекло" устроили горячее VISLOVO
- 10:21 Участвовали даже дети: под Ровно пассажиры устроили жесткую драку за места в автобусе
- 10:19 В 95 лет скончалась создательница знаменитого бренда джинсов Глория Вандербильт
Я тебе не бренд: украинки ответили на скандальное заявление Зеленского
Женщины из Украины решили показать Владимиру Зеленскому, что их очень оскорбило сравнение с туристическим брендом. В Facebook организован флешмоб #я_тобі_не_бренд. Участницы обсуждения настаивают, что женщина — не товар и не торговый знак. У украинок немало достижений в науке, спорте, а с недавних пор еще и в военном деле. Сводить роль женщины к красоте — это унизительно, считают участницы флешмоба.
Правозащитницы и активные украинки много сделали, чтобы об украинских женщинах перестали судить как о товаре. Потому и обидно, что неосторожная фраза президента перечеркнула многолетние усилия женского движения.
Зеленскому в очередной раз посоветовали следить за тем, что он говорит на международных встречах. Потому что в случае с президентом «каждое слово имеет значение».
Женщины требуют извинений от Зеленского за сексистские заявления.
В поддержку флешмоба уже появились тематические футболки.
Напомним, Зеленский, выступая в Париже, назвал украинских женщин туристическим брендом. Президента упрекнули, что он повторяет Виктора Януковича, который, зазывая инвесторов в Украину, предлагал приехать посмотреть на раздевающихся по весне женщин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...