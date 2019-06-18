Украина

Я тебе не бренд: украинки ответили на скандальное заявление Зеленского

Женщины из Украины решили показать Владимиру Зеленскому, что их очень оскорбило сравнение с туристическим брендом. В Facebook организован флешмоб #я_тобі_не_бренд. Участницы обсуждения настаивают, что женщина — не товар и не торговый знак. У украинок немало достижений в науке, спорте, а с недавних пор еще и в военном деле. Сводить роль женщины к красоте — это унизительно, считают участницы флешмоба.

Правозащитницы и активные украинки много сделали, чтобы об украинских женщинах перестали судить как о товаре. Потому и обидно, что неосторожная фраза президента перечеркнула многолетние усилия женского движения.

Зеленскому в очередной раз посоветовали следить за тем, что он говорит на международных встречах. Потому что в случае с президентом «каждое слово имеет значение».

Женщины требуют извинений от Зеленского за сексистские заявления.

В поддержку флешмоба уже появились тематические футболки.

Напомним, Зеленский, выступая в Париже, назвал украинских женщин туристическим брендом. Президента упрекнули, что он повторяет Виктора Януковича, который, зазывая инвесторов в Украину, предлагал приехать посмотреть на раздевающихся по весне женщин.

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