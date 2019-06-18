Жара не отступает: синоптик рассказала о погоде 19 июня

Общество

Снижение дневной температуры в Украине ожидается лишь через неделю, а в среду, 19 июня, по-прежнему будет жарко.

«В течение дня предполагается + 28 + 33 градуса, в западных областях — до + 26 + 29 градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны на западе и востоке плюс Полтавская область. Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории — без осадков», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и предупреждает, что в такую погоду случайно брошенный окурок или разведенный костер может быть «просто преступлением».

В Киеве также 19 июня будет сухо и жарко, дневная температура — около 30 градусов.

«Ну, и опять свежая, как горная река, надежда! По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24−25 июня. Постепенно: сначала запад, затем север, центр и уж с 26−27 июня станет легче на юге и востоке», — обещает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», село Худиковцы, что в Борщевском районе Тернопольской области, засыпало крупным градом — местные жители выложили в сеть яркие фото и видео непогоды.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter