- 13:16 В Раде не нашли оснований для увольнения Луценко
- 13:16 Чисто только в центре: в сети появилось свежее видео из Донецка
- 12:59 Злостный нарушитель: выяснилась информация о водителе, заехавшем на авто на стеклянный мост в Киеве
- 12:57 Помолодевшая Пугачева призналась в любви Галкину
- 12:47 Стали известны победители кинопремии MTV: яркие фото и видео церемонии
- 12:46 Смертельное ДТП в Хмельницкой области: автобус столкнулся с грузовиком
- 12:35 Жара не отступает: синоптик рассказала о погоде 19 июня
- 12:25 Хвастались медалями: российские военные выдали свое участие в захвате Крыма
- 12:25 Сестра Бари Алибасова заявила о его умышленном отравлении
- 12:25 В Киеве пропавшего студента нашли повешенным в лесу
- 12:25 Мишель Платини арестован во Франции
- 12:11 Село под Тернополем засыпало крупным градом: в сети показали фото и видео
Жара не отступает: синоптик рассказала о погоде 19 июня
Снижение дневной температуры в Украине ожидается лишь через неделю, а в среду, 19 июня, по-прежнему будет жарко.
«В течение дня предполагается + 28 + 33 градуса, в западных областях — до + 26 + 29 градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны на западе и востоке плюс Полтавская область. Есть незначительная вероятность дождя в Одесской области. На остальной территории — без осадков», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и предупреждает, что в такую погоду случайно брошенный окурок или разведенный костер может быть «просто преступлением».
В Киеве также 19 июня будет сухо и жарко, дневная температура — около 30 градусов.
«Ну, и опять свежая, как горная река, надежда! По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24−25 июня. Постепенно: сначала запад, затем север, центр и уж с 26−27 июня станет легче на юге и востоке», — обещает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», село Худиковцы, что в Борщевском районе Тернопольской области, засыпало крупным градом — местные жители выложили в сеть яркие фото и видео непогоды.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?