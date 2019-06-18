Общество

Село под Тернополем засыпало крупным градом: в сети показали фото и видео

Село Худиковцы (Борщевский район Тернопольской области) засыпало крупным градом — в сеть выложили яркие фото и видео последствий непогоды в населенном пункте. Ранее в этом регионе очень крупным градом засыпало село Озерная.

Как сообщается на страничке «Худиківці» в Facebook, дождь с градом прошел в населенно пункте около 17−00 17 июня. (для просмотра видео нажмите на экран).

В комментариях к этому посту также показали фото градин, выпавших в Мельнице-Подольской.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июня гигантский град размером с голубиное яйцо выпал в Николаевской области.

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