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Кинообзор

«История игрушек 4» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский прокат вышли семь новых фильмов. Премьерой недели безусловно является полнометражный мультфильм «История игрушек 4». Поклонники известного французского актера Омара Си смогут увидеть его в драме «Зов волка». Фанатам различных телешоу талантов, возможно, будет интересен британский фильм «За мечтой». Тем, кто смотрел сериал «Игра престолов», предлагается пародия «Игрища престолов». Любителям кинофантастики отечественные кинопрокатчики приготовили картину «Дитя робота». Обладательница премии «Оскар» Оливия Спенсер исполнила главную роль в психологическом триллере «Ма».

«История игрушек 4»

(6+, США, Walt Disney, анимационный фильм для семейного просмотра)

«История игрушек» началась в 1995 году. Тогда студия Pixar сняла первую часть этого мультфильма, а его прокатом занялась Buena Vista, входящая в состав компании Walt Disney. Бюджет мультика составил 30 миллионов долларов. Собрал же он в мировом прокате 373,6 миллиона долларов. Персонажи так полюбились зрителям, что Walt Disney продал игрушек, изображающих ковбоя Вуди, астрорейнджера Базза и других героев на сотни миллионов долларов. Снял картину Джон Лассетер. Главных героев озвучивали Том Хэнкс и Тим Аллен.

Через четыре года вышла вторая часть. Над ней работала та же съемочная группа. При затратах на съемки в размере 90 миллионов долларов кассовые сборы составили 497,4 миллиона долларов. Затем бы сделан длительный перерыв. «История игрушек 3» появилась только в 2010 году. Снял ее Ли Анкрич. Хэнкс и Аллен остались в проекте, который принес 1 миллиард 67 миллионов долларов, став одним из самых кассовых мультфильмов в истории мирового кино. Съемки третьей части обошлись в 200 миллионов долларов.

Спустя еще девять лет зрители получили возможность увидеть четвертую часть. Это детище режиссера-дебютанта Джоша Кули. В оригинале роли озвучивали Том Хэнкс, Тим Аллен, Киану Ривз, Энни Поттс, Джон Кьюсак и другие звезды Голливуда. Бюджет новой «Истории игрушек» пока хранится в секрете.

У Вуди и его верных друзей появилась новая хозяйка — девочка по имени Бонни. Однажды она сделала в школе игрушку и назвала ее Вилкинсом. Вилкинс стал ее любимцем. Остальные игрушки немного завидуют ему. Но во время загородной поездки Вилкинс потерялся!

«За мечтой»

(12+, Великобритания — США, Lionsgate, музыкальная драма)

Главная героиня фильма — робкая девочка-подросток по имени Вайолет. Она живет на острове Уайт в Великобритании. Девочка мечтает стать певицей и однажды подает заявку на участие в международном песенном конкурсе…

«За мечтой» эксплуатирует популярность многочисленных телеконкурсов наподобие «Голос» и «Х-фактор». Фильм стал дебютом Макса Мингеллы, сына известного кинорежиссера Энтони Мингеллы, получившего премию «Оскар» за фильм «Английский пациент». Энтони скончался в марте 2008 года от рака горла. Макс стал популярен как актер. Он снялся уже в добром десятке фильмов и сериалов, включая «Социальную сеть» и «Рассказ служанки». Главную роль исполнила актриса Эль Фаннинг («Обманутый»), которая в мае входила в состав жюри 72-го Каннского международного кинофестиваля. В картине много музыки. Звучат хиты Арианы Гранде, Кэти Перри, Энни Леннокс и многих других известных исполнителей. Кроме того, зрители услышат популярную в начале 80-х годов песню Flashdance из фильма «Танец-вспышка».

В США «За мечтой» вышел в прокат ограниченным тиражом копий в апреле и собрал 501 тысячу долларов. В Великобритании премьера в кинотеатрах запланирована на конец июля.

«Зов волка»

(12+, Франция, Pathé, драма, бюджет — 22,4 миллиона долларов)

Действие картины происходит на борту подводной лодки. Главный герой обладает даром распознавать каждый звук. Но однажды он ошибается, что ставит под угрозу весь экипаж. Однако скоро подводник понимает, что стал жертвой чьей-то провокации, которая способна привести мир к ядерной катастрофе…

Снял фильм режиссер Абель Ланзак. Это его дебют. До сих пор он был известен как сценарист («Набережная Орсе»). Главные роли исполнили популярные актеры Омар Си («1+1») и Матье Кассовиц («Амели»). Во французском прокате картина собрала 11,8 миллиона долларов.

«Игрища престолов»

(16+, США, Conglomerate Media, комедия, бюджет — 10 миллионов долларов)

Сериал «Игра престолов» стал культовым, поэтому вряд ли стоит удивляться, что кому-то пришла в голову идея снять пародию на него. За дерзкий проект взялся британский режиссер Ара Пайая. Главную роль исполнил популярный британский актер Ангус Макфадьен («Пила 3»).

Представители восьми королевств собрались на праздник, чтобы попытаться уладить имеющиеся разногласия и положить конец вооруженным конфликтам. Однако столь благородную цель преследуют далеко не все герои этой истории.

«Дитя робота»

(12+, Австралия — США, Netflix, фантастический триллер)

Эту апокалиптическую историю снял дебютант Грант Спьютор. Премьера фильма состоялась в январе на крупнейшем в мире фестивале независимого кино Sundance в США. Главные роли исполнили Клара Ругаард и Хилари Суонк («Малышка на миллион»), двукратная обладательница премии «Оскар».

Картина рассказывает о том, как после конца света робот Мать в секретном бункере выращивает из эмбриона человека Дочь, а затем занимается ее воспитанием. Робот уверяет девушку, что та — единственная представительница человеческой расы. Но однажды в бункер проникает Женщина. И Дочь понимает, что Мать ее обманывает…

Netflix свои фильмы как правило не показывает в кинотеатрах. Их можно увидеть только подписавшись на стриминговый канал. Однако права на прокат картины «Дитя робота» приобрела компания StudioCanal.

«Ма»

(16+, США, Universal Pictures, психологический триллер, бюджет — 5 миллионов долларов)

Группа подростков, готовясь к вечеринке, просит живущую неподалеку от них женщину купить им спиртное. Она выполняет просьбу и даже приглашает ребят к себе, предоставляя им возможность веселиться в ее подвале. Школьники соглашаются. Они не подозревают, какие последствия будет иметь для всех них это предложение…

Главную роль в фильме исполнила известная американская актриса Октавия Спенсер. Она является лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Прислуга». В американском прокате картина «Ма» появилась 31 мая. На данный момент она собрала 51,7 миллиона долларов, то есть в 10 раз больше, чем ушло на ее съемки. А вот критики по-разному оценили фильм. Многие отмечают блестящую игру Спенсер, но негативно отзываются о самой картине.

«Детские игры»

(16+, США, Orion Pictures, ужасы)

Фильм является ремейком одноименного ужастика, снятого в 1988 году. Оригинал собрал 30 лет назад 44,2 миллиона долларов в прокате при бюджете 9 миллионов долларов. Снял ту картину Том Холланд («Ночь страха»). Серийный убийца получает смертельное ранение во время погони. Его увлечением была магия вуду. Перед смертью он успевает провести ритуал, с помощью которого переселяется в куклу Чаки. Фильм пользовался большой популярностью. Было снято пять сиквелов. И все они дали неплохие сборы в прокате.

Нынешняя картина снята практически по сценарию первой части. Главные роли исполнили Обри Плаза (сериал «Мыслить как преступник»), Гэбриел Бэйтмен («И гаснет свет…»), Брайан Тайри Генри («Вдовы»). Кукла Чаки говорит голосом Марка Хэмилла, сыгравшего Люка Скайуокера в «Звездных войнах».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

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