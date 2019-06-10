Шоу-бизнес

«Люди в черном: Интернэшнл» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В украинский покат вышли три новых фильма. Премьерой недели является американская картина «Люди в черном: Интернэшнл». Поклонники творчества Брайана де Пальмы смогут увидеть новый триллер известного режиссера — «Домино». Два года назад в кинотеатрах с успехом прошел фильм «Жизнь и цель собаки». Те, кому понравилась эта душевная история, наверняка захотят посмотреть ее продолжение — «Путешествие хорошего пса».

«Люди в черном: Интернэшнл»

(12+, США, Sony Pictures, фантастический комедийный боевик, бюджет — 110 миллионов долларов)

Серия фильмов «Люди в черном» является культовой. Первая часть вышла в прокат в 1997 году. Снял ее известный режиссер Барри Зонненфельд («Семейка Адамс») по мотивам одноименных популярных комиксов. Ее герои — агенты суперсекретной службы, которая следит за инопланетянами, находящимися на Земле. Задача перед этими ребятами в черном стоит необычайно сложная. Нужно сделать так, чтобы простые люди ничего не знали о пришельцах, которых, как выясняется, полным полно на нашей планете. Также важно добиться от инопланетян исполнения галактических законов и не допустить при этом межпланетных конфликтов. Однажды в эту службу проходит отбор обычный полицейский. Его сыграл в первой части Уилл Смит («Аладдин»). Он же записал к фильму песню Men In Black, которая стала хитом во всем мире. Роль его умудренного опытом напарника исполнил обладатель премии «Оскар» Томми Ли Джонс («Беглец»). Главную женскую роль исполнила тогда Линда Фиорентино («Догма»).

Съемки картины обошлись в 90 миллионов долларов, а кассовые сборы составили 589,4 миллиона долларов. Огромные деньги принесли также продажи солнцезащитных очков в стиле Men In Black. Ряд реплик из фильма были подхвачены зрителями и превратились в идиомы.

В 2002 году Зонненфельд выпустил вторую часть «Людей в черном». В проекте остались Уилл Смит и Томми Ли Джонс. Лара Флинн Бойл (сериал «Лас-Вегас») получила роль главной злодейки. Розарио Доусон («Город грехов») сменила Линду Фиорентино. Бюджет фильма значительно вырос и составил 140 миллионов долларов. А вот кассовые сборы несколько упали — 441,8 миллиона долларов.

Съемки третьей части долго откладывали. Руководство Sony Pictures приняло решение не менять основной состав. В итоге «Люди в черном 3» вышли в 2012 году и показали лучший результат из всех трех частей — 624 миллиона долларов в мировом прокате. К успеху приложили руку Зонненфельд, Смит, Джонс. Появились и новые лица — Джош Бролин («Мстители») и Эмма Томпсон («Реальная любовь»).

И вот, семь лет спустя, зрители получили возможность увидеть четвертую часть франшизы. Ее снял Феликс Гэри Грей, режиссер боевика «Форсаж 8» и ряда других популярных фильмов. Актерский состав сменился полностью за исключением Эммы Томпсон. Главные мужские роли исполнили Крис Хемсуорт (сыгравший Тора в одноименном фильме и последовавшей затем серии картин о супергероях «Мстители») и Лиам Нисон («Снегоуборщик»). Главная женская роль досталась Тессе Томпсон («Крид: Наследие Рокки»). Действие переместилось из США в Европу.

«Путешествие хорошего пса»

(12+, США, Universal Pictures, мелодрама, приключения)

Еще один сиквел в украинском прокате на этой неделе — «Путешествие хорошего пса». Первый фильм — «Жизнь и цель собаки» — появился в 2017 году. Кассовые сборы составили тогда 205 миллионов долларов при бюджете 22 миллиона долларов. Первую часть снял известный режиссер Лассе Халльстрем («Правила виноделов»). Одну из главных ролей исполнил популярный актер Деннис Куэйд («Послезавтра»). Он же снялся и в «Путешествии хорошего пса».

Фильм рассказывает о собачьей преданности и любви, а также о реинкарнации. В американский прокат картина вышла 17 мая и собрала 59,9 миллиона долларов.

«Домино»

(16+, Дания — Бельгия — Франция — Нидерланды — Италия, Saban Films, триллер, бюджет — 7,8 миллиона долларов)

У офицера полиции из Копенгагена убили напарника. Он пытается сам найти преступника и отомстить за гибель друга. Собственное расследование погружает его с головой в водоворот событий, в котором смешались террористы, агенты иностранных спецслужб и уголовники. Снял этот триллер ветеран Голливуда Брайан Де Пальма, который по праву считается одним из лучших мастеров данного жанра. В его творческой копилке ставшие культовыми триллеры и криминальные драмы «Кэрри», «Неприкасаемые», «Путь Карлито», «Миссия: невыполнима».

Главную роль исполнил популярный датский актер Николай Костер-Вальдау, звезда сериала «Игра престолов» (Джейме Ланнистер). Главную женскую роль сыграла голландская актриса Карис ван Хаутен («Черная книга»). Увидят зрители в фильма также известного австралийского актера Гая Пирса («Мария — королева Шотландии»). Интересно, что Пирс и ван Хаутен живут вместе последние четыре года.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter