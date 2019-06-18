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- 18:52 Директор ГБР Труба незаконно решает, кого назначать на должности, а кого увольнять, – Гаврилечко
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Директор ГБР Труба незаконно решает, кого назначать на должности, а кого увольнять, – Гаврилечко
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба стал единолично решать, увольнять или назначать людей на должности в ГБР. Это противоречит закону о ГБР, а именно — пункту 9 части 1 статьи 12 в привязке к части 2 статьи 12, согласно которым увольнение сотрудников должно осуществляться по согласованию с заместителями и по представлению внешней конкурсной комиссии. Такое заявление сделал политический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире телеканала «112 Украина».
«После реформы правоохранительных органов Государственному бюро расследований передали достаточно много полномочий. И что мы сейчас видим? Что его руководитель — господин Труба — абсолютно самостоятельно, вопреки закону, начинает решать, назначать или не назначать людей, которые прошли конкурсную комиссию, или увольнять, не советуясь коллегиально с первым заместителем и другими заместителями», — отметил эксперт.
По его мнению, подобная ситуация сложилась по причине отсутствия в стране рабочих механизмов, которые позволили бы привлечь чиновника к ответственности за его противоправные действия.
«Не создана дисциплинарная комиссия, не созданы контролирующие органы. И оказалось, что новый орган (ГБР. — Ред.) стал работать почти так же, как и любое другое государственное учреждение. Хотя зарплата там достаточно высокая. Это сдерживает чиновника от неправовой деятельности? Нет, не сдерживает. А все потому, что нет обратной связи, нет ответственности перед вышестоящими органами», — сказал Гаврилечко.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, о том, что в ГБР прошла череда увольнений топ-работников по личному распоряжению директора Бюро Романа Трубы. Его заместители настаивают, что это было сделано вопреки всем законным процедурам.
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