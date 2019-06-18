Масштаб разрухи поражает: в сеть попали фото заброшенной авиабазы под Харьковом

Украина

В сети показали фото заброшенного аэродрома в Волчанске Харьковской области. База ранее принадлежала училищу ДОСААФ. Снимки в Facebook опубликовал Геннадий Курочка, отметив, что в детстве хотел быть летчиком-истребителем.

«Когда наблюдаешь свалку никому не нужных крылатых и винтокрылых птиц, становится немного жутко, ведь мечты, что уже никогда не поднимутся в небо, перестают существовать… Была детская мечта стать пилотом-истребителем. Уже не стану, и это хорошо! Чехословацкие учебно-тренировочные самолеты Л-29 (Дельфин) в окружении братьев по несчастью — дедушек АН-2 и трудоголиков Ми-2 в спектакле „Последние локации Железного занавеса“», — подписал он снимки.



Отметим, на аэродроме самолеты и немного аэродромной автотехники стоят в несколько рядов до горизонта. Почти все целое и не разбитое. Заброшенный аэродром с самолетами.

Ранее летное училище располагалось в Волчанске Харьковской области. Авиабаза была учебной. В конце 80-х годов прошлого века на территории комплекса планировалось открыть «Центр». После распада СССР планы не воплотились в жизнь. Самолеты остались стоять в поле и больше не летали. До 2013 года территория авиабазы охранялась.

Напомним, в январе 2018 года в Полтаве сравняли с землей останки корпуса некогда гремевшего на весь Советский Союз государственного оборонного предприятия «Знамя», которое специализировалось на изготовлении радаров, комплектующих к зенитно-ракетным комплексам ПВО «Оса», «Бук», «Тор», «Тунгуска», систем радиоэлектронного вооружения и других сверхточных военных приборов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как 5 лет назад из оккупированного Крыма украинцы выводили военную технику. Всего из оккупации вывели 63 самолета и 29 вертолетов, 35 кораблей, катеров и судов, 120 единиц ракетно-арти-ллерийского вооружения, 128 единиц бронетехники, в том числе все танки, 1788 единиц автотехники, 1339 единиц техники связи, оперативного обеспечения и тыла, а также 768 тонн различного военного имущества.

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