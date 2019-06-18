- 19:13 «История игрушек 4» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:05 Наступило противостояние Марса и Сатурна: чем это опасно и как себя вести
- 19:03 Россиянина не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма
- 18:59 Порошенко призвал мир надавить на Россию для освобождения украинских узников Кремля
- 18:59 Масштаб разрухи поражает: в сеть попали фото заброшенной авиабазы под Харьковом
- 18:52 Директор ГБР Труба незаконно решает, кого назначать на должности, а кого увольнять, – Гаврилечко
- 18:32 "Скорая" сбила ребенка на переходе, полиции пришлось устраивать погоню: подробности ЧП в Николаеве
- 18:25 Выборам быть: глава ЦИК поставила точку в скандале с указом Зеленского
- 18:19 Звезда сериала «Счастливы вместе» показала шикарную фигуру после третьих родов
- 18:16 Bitcoin резко взлетел в цене: что происходит с главной криптовалютой
- 18:03 Поехала в столицу искать брата: пропавшую 11-летнюю девочку из Винницкой области нашли под Киевом
- 17:58 Овну звезды сулят карьерный рост, а Рыбам — проблемы на работе: гороскоп на эту неделю
Масштаб разрухи поражает: в сеть попали фото заброшенной авиабазы под Харьковом
В сети показали фото заброшенного аэродрома в Волчанске Харьковской области. База ранее принадлежала училищу ДОСААФ. Снимки в Facebook опубликовал Геннадий Курочка, отметив, что в детстве хотел быть летчиком-истребителем.
«Когда наблюдаешь свалку никому не нужных крылатых и винтокрылых птиц, становится немного жутко, ведь мечты, что уже никогда не поднимутся в небо, перестают существовать… Была детская мечта стать пилотом-истребителем. Уже не стану, и это хорошо! Чехословацкие учебно-тренировочные самолеты Л-29 (Дельфин) в окружении братьев по несчастью — дедушек АН-2 и трудоголиков Ми-2 в спектакле „Последние локации Железного занавеса“», — подписал он снимки.
Отметим, на аэродроме самолеты и немного аэродромной автотехники стоят в несколько рядов до горизонта. Почти все целое и не разбитое. Заброшенный аэродром с самолетами.
Ранее летное училище располагалось в Волчанске Харьковской области. Авиабаза была учебной. В конце 80-х годов прошлого века на территории комплекса планировалось открыть «Центр». После распада СССР планы не воплотились в жизнь. Самолеты остались стоять в поле и больше не летали. До 2013 года территория авиабазы охранялась.
Напомним, в январе 2018 года в Полтаве сравняли с землей останки корпуса некогда гремевшего на весь Советский Союз государственного оборонного предприятия «Знамя», которое специализировалось на изготовлении радаров, комплектующих к зенитно-ракетным комплексам ПВО «Оса», «Бук», «Тор», «Тунгуска», систем радиоэлектронного вооружения и других сверхточных военных приборов.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как 5 лет назад из оккупированного Крыма украинцы выводили военную технику. Всего из оккупации вывели 63 самолета и 29 вертолетов, 35 кораблей, катеров и судов, 120 единиц ракетно-арти-ллерийского вооружения, 128 единиц бронетехники, в том числе все танки, 1788 единиц автотехники, 1339 единиц техники связи, оперативного обеспечения и тыла, а также 768 тонн различного военного имущества.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!