Лучшее Россия оставила себе: как 5 лет назад из оккупированного Крыма выводили военную технику

Украина

Спустя пять лет после оккупации Крыма Россия вновь лукаво заговорила о «благотворительности» и «жесте доброй воли». Мол, она опять готова вернуть Украине захваченную в 2014 году украинскую военную технику. Конечно же, в обмен на «признание возвращения Крыма на историческую родину». Напомним, что основой группировки Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВС ВСУ) в Крыму была 204-я бригада тактической авиации имени А. И. Покрышкина под командованием Юлия Мамчура, дислоцировавшаяся на аэродроме Бельбек близ Севастополя. На вооружении бригады номинально состояли 46 истребителей МиГ-29 и МиГ-29УБ и четыре модернизированных учебно-тренировочных самолета L-39M1. Но боеготовность бригады была крайне низкой. О захвате оккупантами аэродрома Бельбек «ФАКТЫ» подробно рассказывали в статье «Это единственная часть, ради захвата которой был вызван российский спецназ»

Захватчики по-варварски вывели из строя все отремонтированные и исправные самолеты авиабригады

— Авиаторы неоднократно докладывали высшему руководству государства об ужасном состоянии парка летательных аппаратов в бригаде, — вспоминает начальник пресс-центра командования ВС ВСУ подполковник Юрий Игнат. — Ведь в 2010 году в небо были способны подняться только два самолета МиГ-29. А на носу — Евро-2012! Как с такими показателями убедить европейцев, что безопасность на должном уровне? С тех пор и начали выделяться средства на восстановление боевой техники. Понемногу самолеты становились в строй. На аэродроме закипела работа, а у летчиков и всего личного состава авиационной бригады появилась надежда. Но после Евро-2012 все пошло на спад.

Напомним, во время оккупации Крыма уже 28 февраля 2014 года аэродром Бельбек был взят под контроль российскими захватчиками, которые перекрыли личному составу 204-й бригады доступ к стоянкам самолетов (читайте об этом в статье «Когда прозвучал первый выстрел в воздух, украинские военнослужащие, не сговариваясь, запели национальный гимн»). Тогда же была и попытка вылета наших МиГ-29, однако на взлетную полосу выехала российская техника.

22 марта 204-я бригада и все сооружения аэродрома Бельбек окончательно были захвачены российским спецназом. Тогда же захватчики по-варварски вывели из строя все отремонтированные и исправные самолеты авиабригады. Это было физическое повреждение двигателей, пневматики, разукомплектование оборудования, узлов и агрегатов.

Но уже с 10 апреля 2014 года по согласованию с российской стороной украинские военные приступили к операции по вывозу своей авиационной техники и имущества из Крыма. Кроме Бельбека, вывозили технику из бывшего Государственного авиационного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины (ГАНИЦ), что в Кировском, а также других захваченных врагом украинских воинских частей.

— МиГ-29 вывозили автомобилями КрАЗ, — говорит Юрий Игнат. — Каждый самолет расстыковывали и грузили на четыре специальных автомобиля. Один перевозил хвостовое оперение, другой крылья, третий фюзеляж, а четвертый — двигатели и снятое оборудование. Все разобранные самолеты доставлялись на аэродром Кульбакино (Николаев). Первоначально для вывоза самолетов была задействована одна автоколонна из четырех спецавто. Но после вывоза с Бельбека первых трех «29-х» были подключены еще три такие же автоколонны. Три были задействованы на маршруте Бельбек — Николаев, а четвертая (под командованием старшего прапорщика Михаила Богданенко) — на маршруте Кировское — Николаев.

Каждый самолет расстыковывали и грузили на четыре специальных автомобиля

Руководил вывозом полковник Ярослав Лерман. Самолеты разбирала в Бельбеке группа из 28 техников 204-й бригады во главе с заместителем комбрига подполковником Сергеем Черным. В Кировском все работы по разборке самолетов проводила группа украинских техников из состава 9-й бригады тактической авиации, поскольку практически весь технический состав научно-испытательного центра перешел на службу в Вооруженные силы России либо уволился.

Несмотря на договоренности с выводом авиации постоянно возникали проблемы: оккупанты всячески препятствовали процессу — саботировали работу, блокировали наземную технику для монтажа и загрузки самолетов. Все перемещения украинских военнослужащих и транспорта в Бельбеке жестко ограничивались, а работы проходили под контролем российских особистов и вооруженных часовых, с полной фиксацией на видео.

Всего до июня 2014 года Украина вывела из оккупированной территории 63 самолета и 29 вертолетов. Причем морские летчики из авиабригады в Саках сделали это самостоятельно. В первые дни оккупации, рискуя жизнью, перегнали на материк.

Украинские военные вывели из оккупации 63 самолета

— Из самого Бельбека вывезли 40 летательных аппаратов, — рассказал главный инженер авиации Воздушных сил, начальник управления командования ВС ВСУ генерал-майор Петр Скоренький. — Большинство из спасенных МиГ-29 из Бельбека до оккупации Крыма вообще не были в летном состоянии и более десяти лет находились на открытых стоянках аэродрома. Когда эти борта начали доставлять в Николаев, у многих наших ребят на глаза наворачивались слезы. Ведь враги перебили проводку, в двигателях — песок и камни, фюзеляжи изрублены топором… Это далеко не полный перечень примеров варварского уничтожения украинской авиатехники.

Шесть МиГ-29 сразу взялся ремонтировать Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Два они передали николаевской бригаде уже до конца 2014 года, еще два — в 2015-м. После переформирования авиационной бригады в Николаеве военные инженеры собственными силами восстановили еще шесть истребителей на базе авиационной технико-эксплуатационной части.

Каждый боевой самолет проходит соответствующие летные испытания в различных режимах полета и уже после составления нормативных документов становится в строй. Российские стратеги снова недооценили украинцев. Думали, что нам отдают ни на что не годный лом. Но жестко просчитались. Крымские МиГи один за другим становятся в строй. Ими укомплектована вся 204-я авиабригада, которая ныне дислоцируется в Луцке.

— Именно на них приобретают опыт молодые пилоты, в том числе выпускники Харьковского национального университета Воздушных сил, — говорит Юрий Игнат. — Это те ребята, которые уже на пятом курсе самостоятельно взлетают на боевом истребителе и поражают цели ракетами класса «воздух-воздух».

«Оставшиеся в Крыму самолеты могут стать предметом иска в международных судах»

По словам украинских авиаторов, к сожалению, лучшие исправные самолеты из Бельбека оккупанты оставили себе. Это семь МиГ-29, два МиГ-29УБ и три модернизи-рованные учебно-боевые Л-39М1. И после очередной спекуляции на тему российского «благотворительного возвращения» на украинском сайте mil.in.ua появилась довольно интересная информация о нынешнем состоянии дел в Бельбеке: «Ориентировочно в январе 2019-го на два самолета — МиГ-29УБ (бортовой номер 85) и Л-39 (бортовой номер 102) — нанесли опознавательные знаки авиации РФ (без RF-регистрации) и установили в виде памятников на территории части, на других бортах закрасили наши опознавательные знаки. Указанные самолеты проходили ремонтные работы на украинских авиаремонтных заводах в период 2007—2013 гг. И были исправными по состоянию на начало 2014 года.

Их планировали перевезти в Украину в 2014 году воздушным путем, однако на тот момент процесс вывода техники остановился. Логично, что РФ не желала отдавать исправные борта, чтобы 204-я бригада тактической авиации потеряла на некоторое время боеспособность. Поэтому не стоит говорить, что Украина их бросила, отказалась забирать и т. д. Недавние заявления о техническом состоянии самолетов, их возможном возвращении, звучавшие от отдельных политиков РФ и коллаборационистов, не более чем пропаганда. В дальнейшем эти самолеты могут стать в международных судах предметом исков Украины к России о возмещении убытков от оккупации Крыма".

Переправить на материк с полуострова удалось все украинские танки

По данным Министерства обороны Украины и наших военных экспертов, после оккупации Крыма на захваченном полуострове остались: 349 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 172 боевые машины, более четырех тысяч единиц автомобильной техники, 13 самолетов и один вертолет, восемь единиц зенитных ракетных комплексов, 33 единицы радиолокационных систем. Также в Крыму остается более 30 кораблей, судов и катеров, 11 из них — боевые.

По словам бывшего временно исполняющего обязанности заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Сенченко, с начала апреля 2014 года наши военные вывели из оккупации 63 самолета и 29 вертолетов, 35 кораблей, катеров и судов, 120 единиц ракетно-арти-ллерийского вооружения, 128 единиц бронетехники, в том числе все танки, 1788 единиц автотехники, 1339 единиц техники связи, оперативного обеспечения и тыла, а также 768 тонн различного военного имущества.

— После того как провалился российский сценарий «самоопределения» востока и юга Украины, Кремль понял, что для реализации собственных амбиций придется воевать, — говорит Андрей Сенченко. — Именно поэтому 16 июня 2014-го передача техники была приостановлена и уже не возобновлялась. Можно было успеть сделать больше. Помешали непомерные амбиции отдельных украинских политических и военных деятелей. В Керчи были разгружены готовые к отправке БТРы только потому, что один крупный военачальник вместо игры, которую все это время приходилось вести с противником, стал в позу. Впоследствии этого персонажа уволили из Вооруженных Сил по состоянию здоровья, в связи с контузией, понесенной в состоянии глубокого опьянения в результате удара головой о бордюр (по классификации противника — поребрик).

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко рассказал, могла ли Украина отстоять Крым.

Фото из архива пресс-центра командования ВС ВСУ



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