Украина

Порошенко призвал мир надавить на Россию для освобождения украинских узников Кремля

Пятый президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на незаконное решение российского «суда» в Ростове-на-Дону, который приговорил к длительным тюремным срокам группу крымских татар.

По мнению Порошенко, подобными решениями агрессор проверяет пределы единства и солидарности с Украиной и «красные линии» Украины.

В связи с этим лидер «Европейской солидарности» призвал мир усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеира Абдуллаева — к 13 годам, Айдера Салединова — к 12, Рустема Исмаилова — к 14, Эмиля Джемаденова — к 12 годам лишения свободы.

Все они являются фигурантами сфабрикованного дела «Хизб-ут-Тахрир».

Стоит отметить, что в последнее время оккупанты резко усилили количество провокаций на аннексированном полуострове. Так, была задержана правозащитница, а в на прошлой неделе на рынке в Симферополе устроили настоящую облаву на приверженцев «Хизб-ут-Тахрир».

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