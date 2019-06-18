Украина

"Сроки получил весь народ": в России суд приговорил к длительному заключению пятерых крымских татар

В Ростове-на-Дону (Россия) Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительным тюремным срокам крымских татар — участников первой симферопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир». Ранее сообщалось, что в Крыму оккупанты задержали правозащитницу Лутфие Зудиеву.

Как сообщает «Крымская солидарность», все пять фигурантов дела признаны виновными: «Сегодня эти сроки получили не только наши соотечественники, но и весь крымскотатарский народ».

Сообщается, что Абдуллаева Теймура приговорили к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абдуллаеву Узеиру дали 13 лет, Салединову Айдеру — 12, Рустему Исмаилову — 14, а Джемаденову Эмилю — 12 лет лишения свободы. На судебное заседание в Ростов приехали родственники и друзья узников Кремля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вооруженные автоматами российские силовики устроили массовые репрессии в Симферополе. По свидетельству очевидцев, утром 13 июня они оцепили городской рынок «Привоз», перекрыли все входы и начали проверять документы у всех граждан «неславянской внешности».

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