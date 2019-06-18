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Самолет с Киркоровым попал в ЧП при посадке в Москве: артист раскрыл детали
Популярный российский певец Филипп Киркоров, который месяц назад с размахом отпраздновал свой день рождения в Арабских Эмиратах, а затем появился на публике похудевшим и помолодевшим, рассказал о подробностях своего возвращения с гастролей из Болгарии.
Как пишет российский ресурс «360», для Киркорова его поездка едва не закончилась печально. Летящий из Варны в подмосковный аэропорт Домодедово самолет сначала коснулся земли, а после пошел на второй круг.
По словам артиста, сначала было очень резкое снижение с касанием взлетной полосы, а после самолет снова взмыл вверх.
«Очень резко снизились, коснулись земли и тут же взлетели наверх. Вот и все. Все остальное было в руках пилотов и сил небесных, которые нас вернули на землю в нормальное положение», — рассказал Киркоров.
Он отметил, что пилоты — настоящие профессионалы своего дела — спасли жизнь людей.
«ФАКТЫ» сообщали о ЧП с самолетами в России, которые происходили по вине пассажиров. Так рейс Москва — Симферополь вернули в аэропорт «Домодедово» из-за неадекватного пассажира. А рейс Сочи-Москва из-за пьяной выходки российского хоккеиста на борту пришлось посадить в Воронеже.
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