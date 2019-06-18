Пассажиры заблокировали один из терминалов в "Борисполе"

Происшествия

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев — Батуми заблокировали вход в терминал F в Борисполе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам пассажиров, они устроили протест из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. Сейчас в здании терминала не могут попасть около 100 человек.

Отмечается, что 16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, сначала изменили время вылета на 15:00, а потом на 18:00. Впрочем 18 июня вылет откладывали еще несколько раз. Сейчас вылет запланирован на 00:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аэропорту «Борисполь», у пассажиров авиакомпании к SkyUp возникли проблемы в связи с тем, что перевозчик более, чем на 12 часов задержиал вылет в Хургаду. В частности, вылет рейса PQ 7001 Киев — Хургада был запланирован на 00:05, но отправление переносили несколько раз, что объяснялось неисправностью самолета.

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