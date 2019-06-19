Мир

Как спутники плавятся в атмосфере Земли: в Сети появилось зрелищное видео

Европейское космическое агентство (ЕКА) на своем сайте опубликовало видеозапись эксперимента, в ходе которого часть космического спутника расплавили в плазменной аэродинамической трубе. Об этом пишет РИА Новости.

В качестве «подопытного» элемента была выбрана штанга магнитной системы ориентации — одна из наиболее плотных деталей спутника. Цель эксперимента — понять, как спутники сгорают в атмосфере, чтобы в дальнейшем свести к минимуму возможный риск от падения обломков на Землю.

«В теории аппаратура, входящая в атмосферу, должна сгорать полностью. На практике некоторые части все же достигают Земли — некоторые из них достаточно велики, чтобы причинить серьезный урон»,— отмечают в ЕКА.

В качестве примера агентство приводит случай, произошедший в 1997 году. Тогда 250-килограммовый топливный бак ступени ракеты упал в 50 метрах от дома на одной из ферм в Техасе.

Отмечается, что кроме магнитных штанг сквозь атмосферу на Землю могут попадать и другие элементы спутников — оптические инструменты, баки, приводные механизмы и маховики гироскопов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский спутник «Космос-2430» сошел с орбиты и «сгорел от стыда» в атмосфере. Этот спутник входил в российскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око», которая фиксирует инфракрасное излучение в атмосфере на фоне поверхности и таким образом обнаруживает пуски межконтинентальных баллистических ракет. Также в Сети показали видео аварии ракеты «Союз-ФГ», которая произошла при запуске с космодрома Байконур осенью 2018 года.

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