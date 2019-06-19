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Боевики из минометов накрыли украинские позиции на Донбассе: ВСУ понесли потери
С начала суток, 19 июня, на Донбассе российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных,
За прошедшие сутки, 18 июня, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза — с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм. Трое украинских военных получили ранения, еще двое — боевые травмы.
Под обстрелами
Напомним, в Минске 19 июня назначено очередное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором
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