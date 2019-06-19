Боевики из минометов накрыли украинские позиции на Донбассе: ВСУ понесли потери

Украина

С начала суток, 19 июня, на Донбассе российско-террористические войска трижды обстреляли позиции украинских военных, в т. ч. били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате агрессии один украинский военный погиб, еще один получил ранение. Напомним, 17 июня на Донбассе погиб командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона 57 бригады ВСУ Павел Тихонов.

За прошедшие сутки, 18 июня, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза — с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм. Трое украинских военных получили ранения, еще двое — боевые травмы.

Под обстрелами в т. ч. оказались укрепления ВСУ в районе Авдеевки, Красногоровки, Верхнеторецкого, Песок, Водяного, Луганского, Новолуганского, Майского и Троицкого, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Напомним, в Минске 19 июня назначено очередное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором в т. ч. должно продолжиться обсуждение постепенной либерализации отношений с неподконтрольными Украине территориями Донбасса. Кроме того, не исключается, что вновь будет поднят вопрос обмена пленными.

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