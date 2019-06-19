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Скандал с повестками Зеленскому в военкомат получил неожиданное продолжение
Министерство обороны неожиданно опровергло информацию своей пресс-службы об уклонении президента Владимира Зеленского от мобилизации в ряды ВСУ в 2014—2015 годах. Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос Українських Новин.
«Военную службу в Вооруженных силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014−2015 годов не призывался», — говорится в ответе министерства от 11 июня.
Другие обстоятельства относительно призыва Зеленского Минобороны сообщить отказалось, сославшись на то, что это является служебной информацией и не подлежит разглашению.
Напомним, в апреле группа народных депутатов запросила у Минобороны информацию о том, объявлялся ли Зеленский в розыск в связи с тем, что он не являлся в военкомат по повесткам для призыва 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года. Поводом для этого стала информация пресс-службы Минобороны о том, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. По результатам медкомиссии он был признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность «деловод деловодства».
Тогда же в Минобороны заявили, что Зеленский проигнорировал четыре повестки о призыве на срочную военную службу в 2014—2015 годах, а штаб тогда еще кандидата в президенты Зеленского получение повесток отрицал.
Напомним, сразу же после выборов у Зеленского удивили новой военной доктриной и новым видением оборонной политики страны.
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