Зеленский вспомнил Порошенко Дебальцево и Иловайск: тот дал мощный ответ

Украина

Во вступительном слове на дебатах кандидатов в президенты Украины соперник Петра Порошенко Владимир Зеленский неожиданно вспомнил, что в 2015 году сам голосовал за своего нынешнего конкурента, а затем начал критиковать его за самые серьезные поражения в войне на Донбассе — Иловайск и Дебальцево.

В ответ действующий глава государства парировал, что именно в это время Зеленский прятался от армии.

«Важно было начать курс молодого бойца, когда страна отражала агрессию, а Владимир прятался от повестки в военкомат», — сказал Порошенко.

По его словам, для него важно, как кандидат в президенты Зеленский собирается удерживать международную антипутинскую коалицию.

Напомним, «ФАКТЫ» осуществляют прямую трансляцию предвыборных дебатов на НСК «Олимпийский».

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