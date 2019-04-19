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Зеленский вспомнил Порошенко Дебальцево и Иловайск: тот дал мощный ответ
Во вступительном слове на дебатах кандидатов в президенты Украины соперник Петра Порошенко Владимир Зеленский неожиданно вспомнил, что в 2015 году сам голосовал за своего нынешнего конкурента, а затем начал критиковать его за самые серьезные поражения в войне на Донбассе — Иловайск и Дебальцево.
В ответ действующий глава государства парировал, что именно в это время Зеленский прятался от армии.
«Важно было начать курс молодого бойца, когда страна отражала агрессию, а Владимир прятался от повестки в военкомат», — сказал Порошенко.
По его словам, для него важно, как кандидат в президенты Зеленский собирается удерживать международную антипутинскую коалицию.
Напомним, «ФАКТЫ» осуществляют прямую трансляцию предвыборных дебатов на НСК «Олимпийский».
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